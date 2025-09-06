El Athletic confía en que la FIFA resuelva sobre el 'caso Laporte' antes de la Champions

El Athletic ha activado a contrarreloj todos los resortes legales y jurídicos a su alcance para intentar reconducir el fiasco del 'caso Laporte' y convencer ... a la FIFA de que toda la documentación aportada es correcta y que no tiene sentido que el club que cumple en el fondo, la forma y los tiempos sea el que al final resulte perjudicado por una negligencia o un descuido como el que ha protagonizado el Al-Nassr saudí.

Los rectores de Ibaigane confían en que la institución que gobierna el fútbol mundial y que tiene la potestad de sellar los 'transfer' del mercado resuelva con celeridad el recurso y se pronuncie antes de que se inicie la Champions, el martes 16 de septiembre en el caso del equipo rojiblanco frente al Arsenal en San Mamés. La precariedad en el eje de la defensa es dramática para afrontar una temporada de máxima exigencia y el bloqueo en la operación del central de Agen ha destrozado el guion original del cuerpo técnico.

Se ha abierto un período de 'impasse' en el que los principales protagonistas de este mal sueño para la escuadra bilbaína han apostado por mantenerse en un buscado segundo plano. El terremoto por lo sucedido en las últimas horas ha sido de tal magnitud que los actores de la película, sobre todo el Athletic y el futbolista internacional, quieren evitar a toda costa cualquier réplica del seísmo que pueda provocar nuevos temblores en su plan para tratar de revertir el escenario.

Y es que lo que en un principio fue visto como un fichaje para dotar de mayor calidad a la plantilla se ha convertido en una necesidad de primer orden después de que Yeray permanezca inactivo por su positivo en un control antidopaje y Egiluz se haya roto para todo el curso. Encarar la campaña con Vivián y Paredes como únicos centrales naturales es poco menos que un sinvivir por el riesgo de lesiones o sanciones.

Ahora mismo se vislumbran dos posibles escenarios sin aristas y un tercero intermedio que demoraría en exceso una salida a una situación con tintes kafkianos. Un 'no' tajante de la FIFA a la eventualidad de conceder la excepcionalidad si los argumentos son irrebatibles dejaría al Athletic con muy pocas defensas a corto plazo. Una respuesta afirmativa generaría una sensación colectiva de alivio y satisfacción tanto en las oficinas del club como entre los aficionados y supondría un balón de oxígeno de enormes proporciones para Ernesto Valverde, que de alguna manera ya se ha puesto en lo peor cuando afirma que lo que toca es dejar de fustigarse por lo ocurrido «y mirar hacia adelante». La otra posibilidad es que la ansiada resolución deje abierto algún pequeño resquicio para elevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés), aunque los antecedentes en situaciones más o menos similares no inviten al optimismo.

Parado desde abril

Hay por tanto dos vías paralelas, la legal y la deportiva, que el Athletic espera que empiecen a curvarse y confluyan como muy tarde a mediados de mes. Si el panorama se despejase para el equipo rojiblanco, y para Laporte, y el fichaje se consumara la incorporación del defensa al grupo sería inmediata, no así su concurso salvo un naufragio aún mayor en la retaguardia. El francés lleva parado desde el 30 abril, cuando concluyó la liga saudí, por lo que necesitaría un tiempo de aclimatación, con una preparación física casi a la carta, para empezar a competir en lo que sería su regreso a Bilbao siete años después de hacer las maletas tras fichar por el Manchester City.

En este período de dudas sólo hay una certidumbre, y es dolorosa para los athleticzales y la junta directiva de la entidad rojiblanca. Laporte es todavía jugador del Al-Nassr y sus responsables están en condiciones de reclutarle de nuevo al término de esta primera ventana FIFA para los partidos de clasificación de cara al Mundial de 2026. Es decir, a partir del lunes. Las fuentes consultadas por este periódico no creen que esta situación pueda producirse. Podría suceder, en todo caso, si la estrategia del Athletic no llega a buen puerto.

Jon Uriarte y sus colaboradores no dan el partido por perdido y buscan forzar una prórroga que mantenga viva la esperanza. «Me comentó Mikel (González, el director de Fútbol) que la cosa estaba complicada. Entiendo que el club intentará ir hasta el final y hará lo que sea posible», declaró el jueves Valverde tras al choque ante Osasuna en Lasesarre.