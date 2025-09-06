Nueve estrenos de Liga con debuts de canteranos en el Athletic

El Athletic encadena nueve temporadas en las que en la primera jornada de Liga al menos un canterano ha debutado con el primer equipo. En ... la campaña 2017-18 fueron Unai Nuñez y Córdoba los que se estrenaron en San Mamés frente al Getafe, y Rego ha sido el último en dar el salto el pasado mes de agosto ante el Sevilla. En total han sido catorce los rojiblancos que alcanzaron su objetivo de llegar a lo más alto, tres de ellos porteros. Ocho no están en la actual plantilla y, hasta el momento, solo cuatro han conseguido consolidarse y alcanzar el centenar de encuentros.

Unai Nuñez, Unai Simón, Oihan Sancet y Dani Vivián son los que han llegado a este listón. Unai Gómez está en condiciones de lograrlo en el transcurso de esta temporada. Lleva 82 enfrentamientos con el Athletic. El primero en hacerlo fue el central de Portugalete, que se convirtió en un jugador de referencia durante varias campañas. Superó el centenar de partidos –131– en sus diferentes etapas.

Entre una y otra continuó su carrera en el Celta. Primero como cedido y luego lo fichó el conjunto gallego, que en la actualidad lo ha cedido al Hellas Verona italiano. En el mismo encuentro que el central se estrenó como rojiblanco Iñigo Córdoba, extremo veloz y vertical que aportó profundidad por la banda izquierda y que se quedó en los 96 partidos. Contó bastante para los entrenadores antes de iniciar un periplo de cesiones y experiencias en el extranjero.

En 2018 fue el turno del guardameta Unai Simón. Tras la marcha de Kepa Arrizabalaga al Chelsea y una lesión de Herrerín, fue recuperado de una cesión al Elche para debutar en la primera jornada de Liga. Pasó de ser la tercera opción a convertirse en guardián indiscutible del arco rojiblanco. Con los años no solo se consolidó en la portería del Athletic, sino que también se ganó la titularidad con la selección española, con la que levantó la Eurocopa en 2024.

Otros destacados

La última gran irrupción de esta lista fue hace seis años con Oihan Sancet. Debutó frente al Barcelona y es considerado uno de los futbolistas con mayor talento ofensivo surgidos de Lezama. Con llegada, visión y gol, acumula ya 195 partidos oficiales.

Otro caso destacado es el de Dani Vivián, que debutó en la primera jornada de la 2021-22 frente al Elche. En apenas cuatro temporadas ha pasado de ser una apuesta joven que jugaba los partidos que no podían disputar los titulares a consolidarse como uno de los líderes de la defensa rojiblanca. Su contundencia en el duelo y capacidad de anticipación le han convertido en indiscutible en el once de Ernesto Valverde. Su evolución tampoco ha pasado desapercibida y también es un fijo para el seleccionador nacional Luis de la Fuente.