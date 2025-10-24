Adrián Liso, la promesa del Coliseum

Aitor Echevarría Viernes, 24 de octubre 2025, 00:42 Comenta Compartir

El Getafe de José Bordalás, rival este sábado del Athletic en San Mamés (18.30 horas), vivía con una carencia clara durante la pretemporada. Las ganas y el orden no le faltaban, pero le pesaba la baja eficacia ofensiva. El mister mantenía una estructura sólida, pero la falta de gol era evidente, y la cantidad de jugadores de los que disponía el técnico era escasa: sólo doce futbolistas azulones disputaron la primera jornada de Liga ante el Celta. En ese contexto irrumpió la apuesta joven, Adrián Liso, zaragozano de 20 años y formado en la cantera maña. Su valor de mercado ronda los 4 millones de euros, según Transfermarket, y se le considera ya una de las perlas de la categoría sub'23.

Procedente del Zaragoza, Liso firmó este verano una cesión al Getafe que incluye una opción de compra. Su marca hasta el momento indica seis partidos jugados en Primera con 518 minutos y 3 goles. Antes había completado su promoción desde la cantera del Zaragoza y debutado en Segunda División, disputando 52 partidos y anotando seis goles entre las dos temporadas anteriores. Cuando muchos dudaban de si el Getafe lograría encontrar un atacante fiable apareció Liso, que se ha convertido en la revelación de los madrileños. En las seis jornadas en las que ha sido convocado en Liga ya ha visto puerta en tres ocasiones, con solo 7 disparos y 4 a puerta en esos partidos. Cabe destacar que marcó los tres goles en las dos primeras jornadas ante el Sevilla y el mencionado Celta, pero su comienzo de campaña también se ha visto mermado por una convocatoria al Mundial Sub'20 con la selección que le ha alejado de la plantilla azulona durante las jornadas seis, siete y ocho.

La confianza de Bordalás, que lo ha utilizado de inicio en varias jornadas permitiendo así una adaptación rápida al ritmo de Primera, ha sido clave. El Getafe necesitaba goles, y Liso surgió en el momento justo para asumir ese rol emergente, lo que amplifica su protagonismo en un equipo que quizás no cuenta con estrellas ofensivas de renombre. Más teniendo en cuenta la salida de Christantus Uche, quien ya irrumpió de una manera incluso más inesperada la temporada pasada y que salió cedido al Crystal Palace con LaLiga ya iniciada.

Recuperar sensaciones

Liso aterriza en San Mamés tras perderse los compromisos ante Alavés, Levante y Getafe a causa de su convocatoria para el Mundial Sub'20. En su último partido, ante el Madrid, disputó los 90 minutos. El aragonés quiere reencontrarse con ese jugador que marcó tres goles en las primeras dos jornadas de liga. Para el club azulón, será la oportunidad de seguir demostrando que no solo la defensa funciona bien y que la ofensiva empieza a carburar.

Para los de Valverde, Adrián Liso se muestra como una amenaza que puede sorprender. Con el recuerdo de aquel gol de Uche que puso las tablas en el marcador para el 1-1 final en la primera jornada en San Mamés la campaña pasada, los rojiblancos deberán tener en cuenta cualquier posible imprevisto que pueda complicar las cosas ante un Getafe de Bordalás que viene siendo un hueso duro de roer en La Catedral en los últimos años.

Aunque el Getafe tiene la opción de compra, existe ya interés de otros equipos por Liso. Sin embargo, el club madrileño tiene la sartén por el mango para decidir su destino. Si sigue a este nivel, no será extraño verle como protagonista de un traspaso mayor. Mientras, tiene por delante todo un curso para consolidarse, rendir en Primera, ganarse la admiración de la afición madrileña y confirmar que este buen inicio de campaña no ha sido sólo un espejismo.