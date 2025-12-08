El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Un fuerte terremoto sacude el norte de Japón y provoca una alerta de tsunami

Así se accederá este miércoles a San Mamés con motivo del Athletic-PSG: cerrada la puerta 20 y una consiga especial

El club recomienda a los aficionados acudir «con antelación»

T. Nieva

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:08

Comenta

Con motivo del partido de este miércoles entre el Athletic y Paris Saint Germain de la sexta jornada de la Champions League y que se disputará el 10 de diciembre a las 21:00 horas, se activará un operativo de seguridad específico acordado con la Ertzaintza. Se recomienda a las personas socias y aficionadas acudir con antelación y revisar la siguiente información.

Acceso al estadio

El dispositivo será el mismo utilizado en los últimos encuentros europeos. Los accesos se organizarán en sentido de las agujas del reloj, manteniendo los cortes y recorridos ya conocidos por la afición.

Tal y como ocurrió en el partido frente al Arsenal, el tramo comprendido entre la puerta 22 y Misericordia permanecerá cerrado para garantizar la separación entre aficiones.

Cierre de la puerta 20

La puerta 20 permanecerá cerrada al encontrarse dentro del perímetro de seguridad destinado a la afición visitante. Las personas que habitualmente acceden por dicha puerta podrán hacerlo a través de las puertas 23 o 26, cuyos tornos estarán habilitados también para quienes tengan entrada o abono con acceso asignado en la 20.

Consigna

La zona de consigna quedará incluida dentro del área perimetrada, pero estará operativa mediante un dispositivo especial, similar al implementado en partidos anteriores de alta seguridad.

Desde el punto de corte situado junto a puerta 19, personal de seguridad revisará los objetos a depositar (especialmente cascos) y un equipo de txapelgorris trasladará el material hasta la consigna siguiendo el perímetro de seguridad y siempre por el exterior del estadio.

El club agradece la colaboración de todas las personas asistentes para asegurar un acceso ordenado y seguro. Se recomienda acudir con suficiente tiempo para evitar esperas innecesarias.

