El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña Unai González propone dos opciones para subir hasta el parque Etxebarria y evitar las aglomeraciones

Martes, 12 de agosto 2025

A tan solo unos días de ver a Marijaia asomada al balcón del Arriaga, un numerosos blbaínos han dado ya su particular pistoletazo de salida a la Aste Nagusia con la apertura de las barracas en el parque Etxebarria. El recinto ferial, que ya se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la Semana Grande, abrirá sus puertas todos los días a partir de las cinco de la tarde hasta las cuatro de la madrugada y permanecerá instalado en la villa hasta el 31 de agosto.

Las barracas se han convertido en una cita indispensable, especialmente para los pequeños, las largas colas que se forman en el ascensor de Begoña, en la estación de metro del Casco Viejo, hacen que la experiencia se convierta en una odisea. Ante las repetidas aglomeraciones, Metro Bilbao cuelga en las luminarias unos carteles que indican el tiempo de espera en función del puesto que se ocupe en la fila, y que por las tardes supera fácilmente los 30-40 minutos.

Para evitar las colas, el bilbaíno Unai González propone dos opciones alternativas. La primera parada es la misma: el Casco Viejo, pero habrá que acceder por San Nicolás y dirigirse hacia la estación de Euskotren, según cuenta en un vídeo en su perfil de TikTok @unai_gzlz. Una vez allí tendremos que tomar la Línea 3 hasta Uribarri. «Esta opción es muy buena para quienes llevan carrito de bebé porque sí que hay ascensores». Habría que salir por Zumalakarregi. Y aquí coger el ascensor que lleva directamente a la parte baja del parque Etxebarria.

La segunda opción es montarse en la Línea 3 en el Casco Viejo dirección Kukullaga (Etxebarri). Habrá que bajarse en la primera parada, Zurbaranbarri, salir por Zumaia y poner rumbo hacia el parque Etxebarria. «Así llegaremos sin esperar al ascensor de Begoña y sin tener que pagar más». Y es que, al pasar de las líneas 1 y 2 a la 3 de metro, el transbordo es gratuito si se realiza en un tiempo máximo de 15 minutos.