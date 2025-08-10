El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cita ineludible. Desde el primer día las atracciones funcionaron a tope y en algunas se registraron colas Yvonne Iturgaiz
Aste Nagusia 2025

Tres semanas para montarse en las barracas

Adultos y niños disfrutan ya de las 72 atracciones que llenan el Parque Etxebarria de música, color y adrenalina

Juncal Munduate

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:18

El calor no impidió ayer el disfrute de las barracas en el parque Etxebarria. Entre abanicos y muchas bebidas refrescantes, niños y mayores esperaban pacientemente ... para montarse en sus atracciones favoritas. David fue uno de los que decidió cambiar la playa por la acción. Acompañado de su mujer y sus dos hijos, Eder y Luka, exprimieron uno de los primeros días de barracas antes de irse de vacaciones: «Nos vamos mañana y hasta el 29 o el 30 no volvemos, así que había que aprovechar», comentaba animado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  5. 5 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  6. 6 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  9. 9 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto
  10. 10

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tres semanas para montarse en las barracas

Tres semanas para montarse en las barracas