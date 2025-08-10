Tres semanas para montarse en las barracas

El calor no impidió ayer el disfrute de las barracas en el parque Etxebarria. Entre abanicos y muchas bebidas refrescantes, niños y mayores esperaban pacientemente ... para montarse en sus atracciones favoritas. David fue uno de los que decidió cambiar la playa por la acción. Acompañado de su mujer y sus dos hijos, Eder y Luka, exprimieron uno de los primeros días de barracas antes de irse de vacaciones: «Nos vamos mañana y hasta el 29 o el 30 no volvemos, así que había que aprovechar», comentaba animado.

A una semana de ver a Marijaia asomando por el balcón del Arriaga, muchos bilbaínos no han querido esperar al txupin para dar su particular pistoletazo de salida a las fiestas. «Todos los años vemos muy buen ambiente. Eso sí, viene todo tipo de gente... al final son muchos días», admitía Verónica, del puesto de camas elásticas. Lleva más de siete años trayendo su atracción al Parque Etxebarria y asegura que siempre se van «satisfechos». El recinto ferial, que ya se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la Semana Grande, abrirá sus puertas todos los días a partir de las cinco de la tarde y permanecerá instalado en la villa hasta el 31 de agosto.

Al igual que en las anteriores ediciones, el Ayuntamiento ha autorizado la instalación de 72 atracciones, además del circo: doce son para adultos y trece para los más pequeños. El espacio cuenta, además, con seis churrerías, diecisiete casetas varias, cuatro bares con terraza, espectáculos, juegos de azar… La oferta es amplia y se adapta a todo tipo de gustos y edades. Aunque unas de las actividades más populares son, sin duda, el 'Kanguro' y 'Alcatraz'. Alaitz y Andrea, que bajaron algo mareadas de esta última, aseguraron que es su «imprescindible». Normalmente vienen el viernes o algún sábado de Semana Grande, para luego ver los fuegos y «salir un rato».

Los precios varían dependiendo de la atracción y del día. Durante las nueve jornadas que durará la Aste Nagusia las barracas para adultos oscilarán entre los 4 y 4,5 euros y las infantiles costarán 3,5 euros. El momento estrella para acudir, como cada año, será el 31, Día del Niño, cuando todas las atracciones y espectáculos rebajan sus precios a 1 euro. Para aquellos que escapan de la adrenalina de las atracciones también hay alternativas de ocio. Junto al resto de actividades, este verano el circo también ha vuelto al recinto ferial. Al igual que en las anteriores ediciones, se sitúa en la zona más cercana al ascensor que conecta el parque con la Avenida Zumalakarregi.

Recinto «inclusivo»

Por cuarto año consecutivo, el Consistorio ha establecido unas franjas horarias en las que las barracas emitirán menos ruido para que también las personas con autismo puedan disfrutar de todas las actividades al máximo. Los días 17, 20 y 22 de cinco a ocho de la tarde las barracas funcionarán sin música ni ningún tipo de sonidos estridentes. Aunque el ferial abre todos los días a la misma hora, el cierre variará dependiendo del día. Del 16 al 23 cerrará a las cuatro de la madrugada, pero el resto de jornadas lo hará, como muy tarde, a las dos.