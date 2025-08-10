El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miles de personas se concentrarán frente al Arriaga el próximo sábado para participar en el pregón y el txupín que marcará el inicio de Aste Nagusia. Jordi Alemany

Marijaia se prepara para nueve días de fiesta ininterrumpida

Montaje de txosnas, acopio de bebida, planes de seguridad... La ciudad ultima los detalles para dar la bienvenida al atracón festivo

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:19

Bilbao ya huele a fiesta. El sábado que viene Marijaia volverá a asomarse al balcón del Arriaga para prender la mecha de los que serán ... nueve días ininterrumpidos de auténtico desenfreno. Ahora sí, comienza la cuenta atrás para la edición número 45 de la Aste Nagusia. Con Kepa Junquera y su emblemática 'Badator Marijaia' comenzará un atracón festivo que llenará la villa de color, diversión y excesos. Conciertos, teatros, musicales, actividades populares, deportivas, infantiles, espectáculos pirotécnicos, concursos... Un sinfín de actividades que recobrarán la vida de la ciudad después de semanas de absoluta tranquilidad.

