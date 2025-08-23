Programa de Aste Nagusia este domingo 24 de agosto de 2025
Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada
A.M.
Sábado, 23 de agosto 2025, 18:00
Este es el programa de Aste Nagusia para este domingo 24 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.
Domingo 24
08.00: AixeGosari; ubicación: Aixeberri.
10.00: Diana de txistularis y txupin.
10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: Rabo guisado.
10.30: Plaza Circular. Comienzo XXXIV concentración gigantes y cabezudos.
11.00: Gargantúa; ubicación: Plaza Arriaga.
11.00: Mercado de baserritarras; ubicación: Gastrogunea.
11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE
12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.
12.00 XXXIII. Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao. Entrega del premio.
12.00 Pergola. Bilbainadas. BILBAO MAPAMUNDI.
12.00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.
12.00: Fiesta de la espuma; ubicación: Arriagako Atzekaldea.
12.00: Taller de lengua de signos; ubicación: Kranba!
12.30: SWING SIDE BILBAO; ubicación: Triangune
12.30 Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.
13.00 Plaza Nueva. GRAN ALARDE DE TXISTULARIS junto con quinteto de metales, Iñar Sastre, Iñigo Eskubi, Amaiur Cajaraville, Ander Zulaika y el Coro de San Antón. Dirección Txaber Fernández.
13.00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.
13.00 Plaza Santiago. Bertsolaris.
13.00 Arenal. XXXIV Concentración de Gigantes.
13.00: Poteo Altxafriki Brass Band; ubicación: Zazpikaleak.
13.00: KSK-Txori luntxa; ubicación: Kaskagorri.
13.00: Will selektah Reggae Vinyl DJ set; ubicación: Hontzak
13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.
13.30: Bermut musikatua; ubicación: Teilape Gunea.
14.00: Jubilatuen poteo kantaria; ubicación: Zazpikaleak.
14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.
15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.
17.00: Disko jaia; ubicación: Zaratas.
17.30: Cantautor cubano ISMAEL DE LA TORRE; ubicación: Askapeña.
18.00: ZAZPIZAR erromeria; ubicación: Kaskagorri.
18.00: MIRIAM LUJUA; ubicación: Pinpilinpauxa.
18.30: Lanzamiento de hielo; ubicación: Aixeberri.
19.00: ROJO CANCIONERO; ubicación: Askapeña.
19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. BETI JAI ALAI (Basurto)
19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.
20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.
20.00: KILIMAK; ubicación: Kulturgune.
20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.
22.00: FIN DE FIESTA y despedida de Marijaia. Aurresku de honor a Pregonero y txupinera frente al Ayuntamiento.
También puedes consultar el programa del resto de días.
