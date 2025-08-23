Programa de Aste Nagusia este domingo 24 de agosto de 2025 Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada

Este es el programa de Aste Nagusia para este domingo 24 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.

Domingo 24

08.00: AixeGosari; ubicación: Aixeberri.

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: Rabo guisado.

10.30: Plaza Circular. Comienzo XXXIV concentración gigantes y cabezudos.

11.00: Gargantúa; ubicación: Plaza Arriaga.

11.00: Mercado de baserritarras; ubicación: Gastrogunea.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00 XXXIII. Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao. Entrega del premio.

12.00 Pergola. Bilbainadas. BILBAO MAPAMUNDI.

12.00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Fiesta de la espuma; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

12.00: Taller de lengua de signos; ubicación: Kranba!

12.30: SWING SIDE BILBAO; ubicación: Triangune

12.30 Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

13.00 Plaza Nueva. GRAN ALARDE DE TXISTULARIS junto con quinteto de metales, Iñar Sastre, Iñigo Eskubi, Amaiur Cajaraville, Ander Zulaika y el Coro de San Antón. Dirección Txaber Fernández.

13.00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00 Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00 Arenal. XXXIV Concentración de Gigantes.

13.00: Poteo Altxafriki Brass Band; ubicación: Zazpikaleak.

13.00: KSK-Txori luntxa; ubicación: Kaskagorri.

13.00: Will selektah Reggae Vinyl DJ set; ubicación: Hontzak

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Bermut musikatua; ubicación: Teilape Gunea.

14.00: Jubilatuen poteo kantaria; ubicación: Zazpikaleak.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

17.00: Disko jaia; ubicación: Zaratas.

17.30: Cantautor cubano ISMAEL DE LA TORRE; ubicación: Askapeña.

18.00: ZAZPIZAR erromeria; ubicación: Kaskagorri.

18.00: MIRIAM LUJUA; ubicación: Pinpilinpauxa.

18.30: Lanzamiento de hielo; ubicación: Aixeberri.

19.00: ROJO CANCIONERO; ubicación: Askapeña.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. BETI JAI ALAI (Basurto)

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: KILIMAK; ubicación: Kulturgune.

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

22.00: FIN DE FIESTA y despedida de Marijaia. Aurresku de honor a Pregonero y txupinera frente al Ayuntamiento.

