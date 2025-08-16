Así es el 'look' de Marijaia para esta Aste Nagusia
El alma de la fiesta apuesta por una sobria blusa clara con estampado floral y una falda verde pistacho
Sábado, 16 de agosto 2025, 18:18
Es uno de los secretos mejor guardados de cada Aste Nagusia. Para conocer el 'look' que Marijaia ha elegido en cada ocasión toca tener paciencia y esperar a que se asome al balcón del Arriaga para descorchar la juerga. Resulta que el alma de la fiesta de la Semana Grande bilbaína tiene su lado coqueto. Y se prepara con sus mejores galas para desatar nueve días de jolgorio en la ciudad.
Para esta ocasión, ha optado por un estilo quizás algo más sobrio y elegante al intenso colorido al que nos tiene acostumbrados. Su holgada blusa es muy clara, con un estampado floral en tonos anaranjados y violetas. La combina con un pañuelo púrpura, una rosa blanca y un cinturón morado a juego con unas cintas sus muñecas. Y su ancha falda, verde pistacho.
Marijaia fue diseñada por la pintora y grabadora Mari Puri Herrero en agosto de 1978 por encargo de la Comisión de Fiestas. Cada año toca elaborar una nueva desde cero. Y su vestimenta está inspirada en la ropa utilizado en el ámbito rural y pañuelo en la cabeza. Ya con los brazos en alto, ya está lista para animar una fiesta initerrumpida durante nueve intensos días.
