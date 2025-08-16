El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marijaia, lista para asomarse al balcón del Arriaga. Luis Ángel Gómez

Así es el 'look' de Marijaia para esta Aste Nagusia

El alma de la fiesta apuesta por una sobria blusa clara con estampado floral y una falda verde pistacho

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:18

Es uno de los secretos mejor guardados de cada Aste Nagusia. Para conocer el 'look' que Marijaia ha elegido en cada ocasión toca tener paciencia y esperar a que se asome al balcón del Arriaga para descorchar la juerga. Resulta que el alma de la fiesta de la Semana Grande bilbaína tiene su lado coqueto. Y se prepara con sus mejores galas para desatar nueve días de jolgorio en la ciudad.

Para esta ocasión, ha optado por un estilo quizás algo más sobrio y elegante al intenso colorido al que nos tiene acostumbrados. Su holgada blusa es muy clara, con un estampado floral en tonos anaranjados y violetas. La combina con un pañuelo púrpura, una rosa blanca y un cinturón morado a juego con unas cintas sus muñecas. Y su ancha falda, verde pistacho.

Marijaia fue diseñada por la pintora y grabadora Mari Puri Herrero en agosto de 1978 por encargo de la Comisión de Fiestas. Cada año toca elaborar una nueva desde cero. Y su vestimenta está inspirada en la ropa utilizado en el ámbito rural y pañuelo en la cabeza. Ya con los brazos en alto, ya está lista para animar una fiesta initerrumpida durante nueve intensos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  3. 3

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  4. 4 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  7. 7

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  8. 8 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  9. 9 Programa de Aste Nagusia este sábado 16 de agosto de 2025
  10. 10 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así es el 'look' de Marijaia para esta Aste Nagusia

Así es el &#039;look&#039; de Marijaia para esta Aste Nagusia