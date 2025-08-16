Así es el 'look' de Marijaia para esta Aste Nagusia El alma de la fiesta apuesta por una sobria blusa clara con estampado floral y una falda verde pistacho

Gabriel Cuesta Sábado, 16 de agosto 2025

Es uno de los secretos mejor guardados de cada Aste Nagusia. Para conocer el 'look' que Marijaia ha elegido en cada ocasión toca tener paciencia y esperar a que se asome al balcón del Arriaga para descorchar la juerga. Resulta que el alma de la fiesta de la Semana Grande bilbaína tiene su lado coqueto. Y se prepara con sus mejores galas para desatar nueve días de jolgorio en la ciudad.

Para esta ocasión, ha optado por un estilo quizás algo más sobrio y elegante al intenso colorido al que nos tiene acostumbrados. Su holgada blusa es muy clara, con un estampado floral en tonos anaranjados y violetas. La combina con un pañuelo púrpura, una rosa blanca y un cinturón morado a juego con unas cintas sus muñecas. Y su ancha falda, verde pistacho.

Marijaia fue diseñada por la pintora y grabadora Mari Puri Herrero en agosto de 1978 por encargo de la Comisión de Fiestas. Cada año toca elaborar una nueva desde cero. Y su vestimenta está inspirada en la ropa utilizado en el ámbito rural y pañuelo en la cabeza. Ya con los brazos en alto, ya está lista para animar una fiesta initerrumpida durante nueve intensos días.