Marijaia en la intimidad

Guarida. La santa patrona de la fiesta aguarda su momento entre sombras y silencio, y tras un renacimiento que combina lo artesanal y lo mitológico

Luis López

Luis López

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:07

Nos habíamos imaginado, incluso habíamos deseado, que viniese a recogernos al periódico una furgoneta negra del Ayuntamiento con los cristales tintados. También fantaseábamos con que ... luego nos cegarían con una venda en los ojos y que nos tendrían dando vueltas un buen rato por la ciudad en la habitual maniobra de despiste que sale en las películas de espías. Y que finalmente llegaríamos a la ultrasecretísima guarida de Marijaia. Al sitio donde el símbolo de la fiesta, la monarca de Aste Nagusia, reposa reservadamente antes de convertirse en el mismísimo centro del caos alegre y descontrolado que revienta tras el txupin.

