Bilbao se funde en la fiesta

Pocas cosas se esperan en Bilbao con tantas ganas como el txupin. Ese frenético instante en el que Marijaia sale de su escondite tras un año de descanso para abrazar la ciudad y dar su bendición a nueve días de fiesta y excesos. Unos minutos en los que solo reina la alegría, la diversión, el desenfreno. Las ganas de pasarlo bien y desconectar del mundo real. En los que una colorida masa de gente se rinde a los pies de la diosa de la Semana Grande al compás de la canción que Kepa Junkera compuso en 1997 y que ya se ha convertido en todo un himno. Es escuchar la famosa «Mari, Mari, Marijaia dator» y que se nos erice la piel.

Esa alegría desbordante volvió a invadir Bilbao este sábado. Con ella llegó el confeti, el petardazo, las pancartas, los pañuelos azules al vuelo, la música por todo lo alto. El tirarse agua por encima, la harina, el huevo. Ahora sí que sí, ya está aquí una nueva edición de Aste Nagusia. 45 años de jolgorio, sin perder un ápice de magia ni emoción. Pasadas las siete de la tarde salió a la balconada Marijaia, envuelta en sus nuevos trajes. Junto a ella se colocaron el pregonero, Francis Díez, y la txupinera Olatz Agirre, de la comparsa Txori Barrote. Y en la explanada del Arriaga, debajo, más de 40.000 fieles que acudieron a la llamada de su patrona. Adultos, jóvenes y niños. Todos a una. Bailando y cantando al son de la Semana Grande.

Aunque el txupin no se lanzó hasta pasadas las 19 horas, el ambiente se fue caldeando mucho antes. A mediodía ya se notaban las ganas que tenía la ciudad de liarse la manta a la cabeza. Ni el calor –a las 14 horas el mercurio marcaba 30 grados– impidió que los bares se llenaran, las calles se abarrotaran y el Arenal se convirtiese en un hervidero. Atrás quedó la tranquilidad que ha predominado estas últimas semanas.

A los turistas que han colonizado la capital este mes se sumaron todos aquellos que han hecho un parón en sus vacaciones para vibrar con la Semana Grande. «¿Cuál es el mejor sitio para ponernos?», le preguntaba una joven a su amiga a escasos minutos de las dos de la tarde. Había que discutir cuál era el mejor sitio para saludar a Marijaia. «¡Uf! Aquí –señalaba hacia el Arriaga– no porque esto se llena de gente y al final tiran harina y nos empapan, mejor un poco más atrás», le contestaba ella.

Actividades

A los que ya conocían qué es lo que ocurriría en la balconada del Arriaga horas más tarde, se unían los visitantes que, despistados, miraban con asombro el recinto festivo. «¿Pero abren todas a la vez o van poco a poco? ¡Qué pasada!», se preguntaba una pareja mientras ojeaba los decorados de los distintos montajes. Y qué decir de los turistas que llegaron a Bilbao de otros países. Estaban integrados no, integradísimos. Muchos de ellos con el pañuelo típico al cuello o a la muñeca. Aunque no supieran ni de qué iba el asunto, había que ir conjuntado. Como un ejército.

Y ahpra, a por el atracón festivo. Los concursos gastronómicos, las pruebas deportivas, las actividades culturales... Un sin fin de actividades que no dejarán tiempo para el descanso. Habrá pruebas de ajedrez, talleres de arte, de skate y de rap, actuaciones, goitiberas, piragüismo, waterpolo y juegos de agua, entre otras iniciativas.