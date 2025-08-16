El pregón de Francis Díez, cantante de Doctor Deseo: «Un pueblo que bebe unido, permanece unido» El cantante ha pedido una Aste Nagusia desde el «respeto» y «libre de agresiones»

Iñigo Fernández de Lucio Sábado, 16 de agosto 2025, 19:11 | Actualizado 19:17h. Comenta Compartir

Fue el vino el hilo conductor de Francis Díez, el carismático líder de de Doctor Deseo. «Un pueblo que bebe unido, permanece unido». «Solamente hay una norma: el respeto entre diferentes y que todas colaboremos para que sean estas fiestas un lugar seguro. Libre de agresiones machistas, racistas, homófobas o de cualquier tipo», pedía a las miles de personas hambrientas de Aste Nagusia desde la plaza del Arriaga.

El cantante, vecino de Uribarri y bilbaíno «hasta la médula», equiparó a Marijaia con el dios griego Dionisio, el inventor del vino. «Dios de la locura y de la fiesta. Lo consideraban indispensable para la buena vida, para que el mundo funcionara bien. Pues bien, en Bilbao nuestra diosa de la fiesta es Marijaia». La que guía para que estos nueve días haya «baile y placeres de todo tipo».

«Que nuestra Aste Nagusia sea un canto a la vida, que nos haga sentir que somos otra cosa más hermosa y más golosa», invitaba antes de reivindicar que solo «sí es sí» y gritar «no al genocidio del pueblo palestino». Terminó, cómo no, cantando los versos de su himno 'Corazón de tango'.

Pregón íntegro de Francis Díez, de Doctor Deseo

Zer sentitzen da hor behean?

Los antiguos griegos que entre otras cosas nos enseñaron a pensar, tenían en su Olimpo unos cuantos dioses, y en medio de todos ellos estaba Dionisos, inventor del vino, dios de la locura y de la fiesta. Y lo consideraban indispensable para la buena vida, para que el mundo funcionara.

¡Pues bien! En Bilbao nuestra diosa de la fiesta es: ¡Mari Jaia! Que ella nos guie. Y estas fiestas sean un canto dionisiaco: a una orgía de los sentidos y al buen rollo, a la sana locura y los excesos, al baile y a los placeres de todo tipo. También a la trasgresión y lo prohibido, a lo lúdico y disfrutón. Que nuestra Aste Magusia sea un canto a la vida que nos haga sentir que somos otra cosa, más hermosa y más golosa.

¡Un pueblo que bebe unido se mantiene unido! Por supuesto cada cual en su medida. Solamente una norma: el respeto entre diferentes. Y que todas colaboremos para que estas fiestas sean un lugar seguro, libre de agresiones machistas, racistas, homófogas o de cualquier tipo. ASTE NAGUSIAN ERE ERRESPETU NAGUSIA. EZ EZETZ DA! NO es NO y SÍ es SÍ. Tampoco es tan difícil.

Y esto nos cargara las pilas para seguir luchando por un mundo mejor, y seguiremos gritando: no al genocidio del pueblo palestino.

Eta orain… prest zaudete? (comienza a cantar) Bilbao bete dezagun zapi urdinez ta egun ta gauari su emateko presta. Juergarako munduan gulakorik ez da. Ai oi ei Gulakorik ez da. Besoak altxatu ta. Has dadila festa! Mari Jaiari!

Vamos a engañarnos. Y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura. Tú, mi droga más dura.

GORA BILBAO TA BILBOTARRAK!

GORA MARI JAIA!

GORA GURE ASTE NAGUSIA!