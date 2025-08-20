El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Campamento de manteros instalado el pasado lunes en la plaza del Gas de Bilbao. Mireya López

Aburto defiende la actuación policial en la plaza del Gas: «Si alguien no lo entiende, es su problema»

El alcalde responde a las críticas de las comparsas por el desalojo de manteros y asegura que la medida busca «defender» al comercio local y los vecinos

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:16

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha defendido la actuación policial que, a principios de esta semana, desalojó en dos días consecutivos un ... campamento de manteros llegados desde diversos puntos de España en la plaza del Gas. El regidor ha querido así salir al paso de las críticas de Bilboko Konpartsak, que este martes denunció el operativo y exigió «una solución habitacional» para estas personas.

