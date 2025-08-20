Aburto defiende la actuación policial en la plaza del Gas: «Si alguien no lo entiende, es su problema»

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha defendido la actuación policial que, a principios de esta semana, desalojó en dos días consecutivos un ... campamento de manteros llegados desde diversos puntos de España en la plaza del Gas. El regidor ha querido así salir al paso de las críticas de Bilboko Konpartsak, que este martes denunció el operativo y exigió «una solución habitacional» para estas personas.

«Hemos actuado y actuaremos con responsabilidad. No podemos permitir que se instale un campamento en la ciudad», ha señalado Aburto en declaraciones a los medios durante la visita a niños ingresados en el hospital de Basurto. Según ha explicado, la intervención policial, que se saldó sin incidentes, se produjo para «defender el comercio local y las necesidades de los vecinos». «Si alguien no lo entiende, es su problema», ha añadido, en referencia a las críticas de las comparsas, que anoche activaron el protocolo «contra agresiones racistas» tras lo sucedido en la plaza del Gas y otro episodio de «violencia policial» contra un mantero en el Casco Viejo.

El alcalde ha subrayado el «compromiso firme» del Consistorio con las personas sin techo. Bilboko Konpartsak exige «soluciones reales y alternativas dignas» para ellas y critica que los recursos municipales son «mínimos». «Cada año aumentamos las plazas» de los albergues, así como «el presupuesto» destinado a estas labores sociales, ha señalado Aburto. «Si alguien ve que otras ciudades hacen más que Bilbao por la situación de las personas que viven en la calle, lo estudiaré», ha indicado.

La polémica ha trascendido el ámbito municipal. El director de Acogida e Integración de personas migrantes del Gobierno vasco, Ignacio Fariña, ha advertido de que ser mantero «no favorece la integración social» de los inmigrantes, perjudica el desarrollo formativo e «incrementa su vulnerabilidad».

En una entrevista en 'Radio Euskadi', Fariña no ha querido hablar de «mafias», pero sí ha denunciado que hay «personas interesadas en favorecer estas situaciones». «Se están dando casos de malas informaciones y mensajes que atraen a lo que puede ser 'jauja', pero en realidad son situaciones que incrementan la vulnerabilidad de las personas», ha advertido. Por ello, ha insistido en que hay que «luchar contra ello».