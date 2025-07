Raúl Fernández: «Estar en el Alavés es un premio»

Jon Ander Goitia Miércoles, 16 de julio 2025, 13:48 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

Cuando el Alavés llamó a su puerta no dudó. «Casi ni me lo pensé, en pocos días respondí. No me arrepiento para nada», ha confesado Raúl Fernández este miércoles durante su presentación como nuevo portero albiazul. El cambio no es muy brusco en cuanto a distancia se refiere, apenas 28 kilómetros separan Miranda de Vitoria, pero sí tenía claro que suponía un salto importante en lo deportivo. «El contexto encaja muy bien con lo que estaba buscando, un lugar donde seguir creciendo y aportar. Y en la élite, no hay mejor sitio. Estar aquí es un premio, una recompensa», ha añadido el guardameta, quien ha tenido palabras de agradecimiento hacia el Mirandés, su anterior equipo. «Siempre se han portado bien conmigo».

Aquí se reencontrará precisamente con Panichelli y Parada, dos compañeros con los que auparon al conjunto 'jabato' en una temporada de ensueño en la que cerca estuvieron de culminar con el ascenso a Primera. «El día a día con ellos era muy fácil. El hambre que tienen es contagioso». Una lucha que traslada también a la portería. «Los primeros días la exigencia está siendo buena y hay buen compañerismo», destaca, sobre las primeras sesiones junto a Sivera y Adrián Rodríguez.

A sus 37 años, Raúl confía en que su experiencia en el fútbol profesional sirva de ayuda en la portería y en el vestuario. «Quiero intentar ser un ejemplo. Ayudar con mi punto de vista en los momentos difíciles». Y dar continuidad a su gran campaña en el Mirandés para que la competitividad en la portería refuerza la muralla de Mendizorroza. «Con ganas de sumar, las temporadas son muy largas. Lo que se trata es que la portería esté a gran nivel. Formar un miniequipo entre los porteros».

«Resiliencia»

El esfuerzo es algo que va grabado en la identidad de Raúl. En 2019 sufrió una grave lesión de rodilla que finalmente le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante dos temporadas. Se levantó y lejos de marcar su ocaso deportivo le ha servido de impulso. «Fueron momentos duros, difíciles. Momentos en los que te agarras a la gente que te quiere. Siempre me han dado fuerza para seguir levantándome». Sus malas experiencias en el Levante y Granada tampoco le frenaron. «He caído bastantes veces pero he seguido levantándome. Si en algo me he destacado es que soy resiliente. Seguir luchando por mi sueño».

Ese nuevo capítulo ahora lo escribe en letras albiazules. «Estar en un club histórico como el Alavés es muy ilusionante. Mendizorroza es un estadio con un ambiente tremendo de fútbol, va a ser un lujo vivirlo desde dentro». Por lo pronto, la pretemporada está marcada por la «intensidad» que ha imprimido Coudet desde su llegada. «Está metiendo mucha caña al equipo. Está muy encima del jugador con gritos y palabras. Es el ADN que queremos en el equipo», ha concluido.

Temas

Deportivo Alavés