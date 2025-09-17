Los primeros intocables del Chacho Coudet

Eduardo Coudet ha utilizado a 22 futbolistas en las primeras cuatro jornadas del curso. Únicamente Maras, que no cuenta, y Raúl Fernández –portero suplente– se ... han quedado sin vestirse de corto en un Deportivo Alavés al que sólo le bailan tres posiciones de su once. «Los vamos a necesitar a todos», repite un Chacho que ya tiene cuatro intocables.

Jonny, Garcés, Tenaglia y Sivera son los únicos que han jugado todos los minutos frente a Levante, Betis, Atlético y Athletic. Más allá del portero, los otros tres son integrantes de una retaguardia que sufrió una profunda reestructuración en verano con el adiós de Abqar, Mouriño y Manu Sánchez. El lateral argentino se ha reciclado a la posición de central con solvencia, formando dupla con el internacional malayo. Una pareja que todavía no ha roto Pacheco. «Hay buena química, nos estamos sintiendo muy cómodos», reconoció Garcés.

El nuevo rol de Tenaglia ha hecho que Jonny sea intocable en el lateral derecho. El gallego está rindiendo a un nivel alto en la banda, dotándola de seguridad como demuestra su partido en San Mamés, donde realizó 12 recuperaciones. Además, es el jugador con más acierto en el pase del equipo (86,9%). Capaz de actuar en ambos costados, Jonny se ha asentado en el lateral derecho de un Alavés que tiene un esqueleto definido.

«Estamos generando una buena competencia interna», reflexionó el Chacho que, más allá de Sivera, Jonny, Garcés y Tenaglia, tiene otros cuatro futbolistas de cabecera. El doble pivote formado por Blanco y Pablo Ibáñez ha sido inamovible de inicio en las primeras cuatro jornadas, subiendo ambos jugadores hasta los 359 y 304 minutos. El cordobés, de hecho, no tiene el pleno porque fue sustituido antes del añadido frente al Betis. Carlos Vicente, a pesar de ser cambiado frente al Athletic en el descanso, ha sido el dueño de la banda derecha (311 minutos). Aleñá, por su parte, manda en la izquierda (344).

A partir de ahí, Coudet ha movido el árbol en las primeras cuatro jornadas y lo hará también en la quinta frente al Sevilla este sábado (18.30 horas). El lateral izquierdo se lo han alternado, de inicio, Parada –titular frente a Levante y Betis alcanzando los 200 minutos– y Diarra, en el once ante Atlético y Athletic (147). Yusi, que apenas disputó el descuento frente al Levante, está en pleno proceso de adaptación. Aunque el futbolista de 19 años está destinado a ser el '3' albiazul, el cuerpo técnico está midiendo su entrada en el equipo.

El lateral izquierdo, la mediapunta y la delantera son los tres puntos sujetos a cambios hasta ahora

En la mediapunta, Guridi ha sido titular en las cuatro jornadas disputadas hasta ahora. Sin embargo, el impacto de Denis Suárez en San Mamés hace que gane enteros para ser titular frente al Sevilla. Tras debutar frente al Atlético y jugar la segunda parte ante el Athletic, el gallego sigue avanzando en su puesta a punto. Su presencia dotaría de mayor toque y control a una medular que cambió su fisionomía en el segundo acto en Bilbao, con cuatro centrocampistas puros, sin extremos y dos puntas –Boyé y Toni Martínez–. Una opción que Coudet tiene sobre la mesa.

La tabla del '9'

Si Suárez acompaña en el pivote a Blanco, Ibáñez podría subir al lugar de Guridi o escalonarse ambos en el medio. También puede haber novedades en el '9'. Toni Martínez fue titular en las primeras tres jornadas (273 minutos) y Mariano ante el Athletic (100). La recuperación de Boyé, que disputó a buen nivel la segunda parte en Bilbao, abre el abanico ofensivo para el Chacho, que puso en valor las «características» para sostener al equipo del argentino. Ante el Sevilla, el ex del Granada podría ser la referencia u optar por los dos puntas que tan buen resultado dieron en el derbi.