Denis Suárez agarra la batuta del Alavés

Denis Suárez (Salceda de Caselas, 1994) aterrizó a finales de agosto en el Deportivo Alavés con el objetivo de «tener continuidad» para recuperar su mejor ... versión después de dos cursos sin excesivo protagonismo en el Villarreal. A sus 31 años, el medio gallego asumió «ilusionado» el reto albiazul tras una dilatada carrera en clubes como Manchester City, Arsenal, Barcelona o Sevilla. Denis quería ser importante y decidió reencontrarse con Eduardo Coudet en un verano en el que también pudo regresar al Celta. Sin embargo, la «insistencia», como él mismo explicó, del Chacho y de Sergio Fernández desde los primeros compases del mercado por ficharle hicieron que aterrizara en Vitoria.

«Lo conozco mucho y es de mi gusto. Es un jugador de gran nivel. Sería muy importante poder contar con él, nos podría ayudar de gran forma», apuntó el entrenador argentino antes de que se oficializara su fichaje hasta 2027. Con Coudet, Denis fue fundamental en el Celta, donde disputó 69 partidos, marcó 4 goles y dio 12 asistencias en dos temporadas (2020-22). Un etapa en la que también estuvo a un gran nivel físico, corriendo cerca de 12 kilómetros por duelo. El argentino sacó su mejor versión. Y, desde entonces, la comunicación entre ambos ha sido fluida y constante.

«Me dio la continuidad que necesitaba y fue una de mis mejores campañas en la élite. Me cambió de posición, estaba más acostumbrado a jugar de interior y él confió en mí en el doble pivote», detalló el gallego, que en San Mamés agarró por primera vez la batuta del Alavés. El Chacho quería este verano «jugadores técnicos» que elevaran el «juego combinativo» de su bloque en la medular. Las llegadas de Aleñá y Pablo Ibáñez fueron en esta línea, aunque el fichaje de Suárez hacía que todas las piezas encajaran con mayor facilidad. El preparador argentino demandaba un futbolista que ordenara y diera forma, con su visión y experiencia, a su fútbol desde la sala de máquinas. Y el elegido para ello es Denis.

93% De acierto en el pase Tuvo Denis Suárez ante el Athletic, que además recuperó 7 balones

Sin embargo, el Chacho le ha introducido poco a poco en el equipo. Después de llegar y debutar ante el Atlético con apenas un entrenamiento, el parón sirvió para que el gallego avanzara en su aclimatación, sumergiéndose en la dinámica del grupo en Ibaia y en Vitoria, donde se encuentra cómodo desde su desembarco. «Vengo como uno más a trabajar. Tengo la convicción de que si estoy en mi mejor nivel jugaré muchísimos partidos», relató un Suárez ambicioso e «ilusionado» con que el Alavés «haga una gran temporada y dé un paso más».

En San Mamés, el Chacho le metió en la segunda mitad para que dirigiera a la orquesta albiazul. Coudet cambió el esquema y situó a Denis junto a Blanco en el doble pivote, lo que desplazó a Pablo Ibáñez a la derecha y dejó a Aleñá en la izquierda. Cuatro centrocampistas de calidad para combinar a los que condujo el gallego. «La idea era tener más el balón conmigo y Antonio en el medio, con Aleñá y Pablo, dos jugadores de buen pie, en los costados. Queríamos tener más continuidad en el juego y lo hemos logrado en muchas fases. No es fácil dominar, pero es la idea del Chacho y vamos a muerte con ella», explicó.

45 minutos notables

Los cuatro se juntaron durante media hora en la que el Alavés tocó en varias fases con fluidez, con Suárez tejiendo las combinaciones entre los centrocampistas. Su impacto fue inmediato. El gallego tuvo un 93% de acierto en el pase y saltó líneas con sus regates (2 de 3 con éxito). Además, se fajó en defensa, al ganar 5 de 6 duelos y recuperar 7 balones. Una actuación de nivel que coronó con el gol de la victoria, en el que Berenguer desvió el balón que superó a Unai Simón de vaselina. «Ha sido suerte. Lo he celebrado y cuando mi hijo nazca le enseñaré el vídeo del festejo y no la diana», bromeó un Suárez que en su madurez futbolística y personal apuesta por encontrar en Mendizorroza su hábitat para brillar.