Benavídez se retira lesionado ante el Atlético. RAFA GUTIÉRREZ
Deportivo Alavés

Benavídez, listo para jugar ante el Sevilla

El uruguayo entrena con el grupo tras recuperarse de su lesión en los isquiotibiales

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:47

Carlos Benavídez está de vuelta. El medio uruguayo, lesionado en el empate (1-1) ante el Atlético de Madrid del pasado 30 de agosto, ha ... trabajado esta semana como uno más con la vista puesta en estar listo para jugar este sábado (18.30 horas) en Mendizorroza frente al Sevilla. «Hizo parte del entrenamiento, pero necesita unos días más», confesó Eduardo Coudet en la previa de la visita a San Mamés.

