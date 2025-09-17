Benavídez, listo para jugar ante el Sevilla

Carlos Benavídez está de vuelta. El medio uruguayo, lesionado en el empate (1-1) ante el Atlético de Madrid del pasado 30 de agosto, ha ... trabajado esta semana como uno más con la vista puesta en estar listo para jugar este sábado (18.30 horas) en Mendizorroza frente al Sevilla. «Hizo parte del entrenamiento, pero necesita unos días más», confesó Eduardo Coudet en la previa de la visita a San Mamés.

El uruguayo apenas duró 10 minutos en el choque ante el Atlético. Benavídez volvió a sufrir una lesión en los isquiotibiales como la temporada pasada ante el Mallorca, cuando también tuvo que dejar el encuentro después del primer cuarto de hora. Un golpe para un centrocampista que no se había vestido de corto ni ante el Levante ni ante el Betis en el arranque del campeonato.

«Sintió una molestia muscular», explicó el Chacho. El parón de selecciones jugó a favor de una recuperación que si no tenía complicaciones se alargaría dos-tres semanas. Los servicios médicos no corrieron riesgos con el segundo capitán y no estuvo en el derbi ante el Athletic. Ahora, superada esta dolencia, Benavídez trabaja con el grupo con la vista puesta en jugar ante el Sevilla y competir por hacerse hueco en una medular poblada, en la que Blanco y Pablo Ibáñez han sido los titulares en las primeras cuatro jornadas, entrando luego Guevara y Denis Suárez a relevarles.

Con su renovación en punto muerto (termina contrato en 2026), el uruguayo de 27 años quiere dejar atrás los problemas físicos que sufrió el curso pasado y tener más protagonismo después de una campaña en la que apenas acumuló 478 minutos en 18 partidos de Liga, únicamente cinco de ellos como titular. Ya recuperado y si no hay contratiempos, será uno más de la convocatoria de Coudet para medirse al Sevilla.