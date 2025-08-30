La pizarra fabrica el penalti de Carlos Vicente en el empate del Alavés El aragonés marcó después de un córner en el que Sorloth derribó a Tenaglia

Jon Prada Sábado, 30 de agosto 2025, 17:29

El Deportivo Alavés ha encontrado el 1-1 en una jugada de pizarra. En el minuto 11, Carlos Vicente ha sacado un córner en corto, Guridi se la ha devuelto de primeras y el aragonés, sin pensarlo, la ha puesto en el área con veneno. Su centro ha ido medido para que Tenaglia rematara en el área pequeña a gol. Sin embargo, antes de conectar el chut, Sorloth le ha derribado.

El penalti de Sorloth sobre Tenaglia.



Carlos Vicente anota la pena máxima y pone el 1-1 en el marcador. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8wlPMYCzyF — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 30, 2025

El árbitro, García Verdura, no ha tenido dudas y ha señalado penalti. EL VAR, con González Fuertes, ha corroborado una pena máxima que Carlos Vicente ha transformado en el gol del empate. El '7' ha engañado a Oblak.

Un tanto, otra vez con su origen en una jugada a balón parado, que ha llevado el éxtasis a Mendizorroza y ha metido, con el 1-1, al Alavés de nuevo en el partido.