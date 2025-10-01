Pacheco: «Con muy poco nos están haciendo gol»

Jon Aroca Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:49 | Actualizado 14:12h. Comenta Compartir

Jon Pacheco se ha asentado en la titularidad del Deportivo Alavés. Las rotaciones en una semana de doble partido y la sanción de la FIFA a Garcés han propiciado que el defensa navarro encadene dos encuentros completos en el centro de la defensa. Un balance desigual, con empate y derrota, y sus primeras conclusiones con la camiseta albiazul. «Con muy poco nos están haciendo gol, pero estamos trabajando muy bien. Estamos generando ocasiones, pero nos falta marcar gol. Corregir errores atrás y a ver si somos más eficaces arriba», ha expuesto este miércoles.

A pesar del pobre balance de los últimos dos encuentros cree que «siempre hay que sacar cosas positivas» de ellos. «En Getafe hicimos un partido muy serio. En la primera parte pudimos irnos ganando. En Mallorca ellos llegaron un par de veces y nos metieron gol», ha analizado. Con «corregir esas pequeñas cosas» y también «hacer hincapié en lo ofensivo» para mejorar los registros goleadores cree que el Alavés podrá crecer.

En cualquier caso, destaca la «competitividad» del bloque albiazul en cualquier escenario. «Puede ganarle a cualquiera. Es verdad que últimamente nos está costando ganar, pero todos los partidos van a la mínima con resultados ajustadísimos», ha explicado. Por eso ve «tranquilos» a él y sus compañeros. «El comienzo fue muy bueno, pero es verdad que esta semana nos ha costado puntuar. Pero estamos tranquilos, trabajando muy bien y creo que nos deberíamos haber llevado algún punto más», ha insistido.

«Con los brazos abiertos»

También se ha mostrado satisfecho con la confianza que le ha entregado el Chacho Coudet como central en el perfil zurdo. Tras unas primeras jornadas de adaptación en las que disputó apenas unos minutos en San Mamés, el zaguero cedido por la Real Sociedad agradece la confianza del entrenador. «Nos pide que seamos nosotros mismos, que juguemos con confianza y que demos lo mejor que tenemos», ha detallado.

Se siente bien «muy a gusto» porque «desde el primer minuto me han acogido muy bien, con los brazos abiertos» tanto sus compañeros como la afición. «Quiero intentar darles lo que me están dando. A ver si seguimos en esa dinámica y puedo dar victorias. La gente está en las buenas y en las malas. Es digno de admirar y ojalá podamos devolver a la afición lo que se merece», ha celebrado el zaguero.