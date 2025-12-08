El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Un fuerte terremoto sacude el norte de Japón y provoca una alerta de tsunami
Aficionados del Alavés en el encuentro de la temporada pasada en El Sadar igor martín

Deportivo Alavés

Osasuna envía 444 entradas a un precio de 30 euros para el derbi en El Sadar

El club albiazul pone a disposición de los aficionados la posibilidad de viajar en autobús a un precio de 12 euros

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:26

Comenta

El Deportivo Alavés despedirá el año en Pamplona. Los albiazules se medirán el 20 de diciembre (18.30 horas) a Osasuna en el estadio de El Sadar. Un encuentro en el que los hombres de Coudet estarán arropados por cerca de medio millar de hinhcas. El club rojillo ha enviado a las oficinas del Paseo de Cervantes 444 entradas a un precio único de 30 euros, de las cuales la mitad (222) se reservarán para peñistas y compromisos del club vitoriano.

El Alavés ha informado que los tickets se separtirán entre todos los abonados que se inscriban al formulario habilitado en la web del club que permanecerá abierto hasta el miércoles 10 de diciembre a las 23:59. El listado se generará por orden de inscripción y una vez completado el proceso, el club adjudicará un número de sorteo.

«En caso de que tengamos más peticiones que entradas disponibles, el sorteo se realizará el jueves 11 de diciembre mediante una aplicación de sorteos», han informado. Los abonados que resulten ganadores podrán pasar por la Baskonia Alavés Store de la Calle General Álava desde el viernes 12 de diciembre hasta el lunes 15 de diciembre a las 20. 00 horas para abonar las entradas.

Asimismo, la entidad albiazul ha informado que volverá a poner en marcha la iniciativa de desplazar a los aficionados en autobús. Estos billetes tendrán un precio de 12 euros y la salida será desde parking de Mendizorroza a las 15.00 horas. El viaje de regreso será una vez finalice el partido en el campo de Osasuna.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  2. 2 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  3. 3 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  4. 4

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  5. 5

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  6. 6

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  7. 7

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  8. 8

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  9. 9 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  10. 10

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Osasuna envía 444 entradas a un precio de 30 euros para el derbi en El Sadar

Osasuna envía 444 entradas a un precio de 30 euros para el derbi en El Sadar