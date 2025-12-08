Osasuna envía 444 entradas a un precio de 30 euros para el derbi en El Sadar

Jon Ander Goitia Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:26 Comenta Compartir

El Deportivo Alavés despedirá el año en Pamplona. Los albiazules se medirán el 20 de diciembre (18.30 horas) a Osasuna en el estadio de El Sadar. Un encuentro en el que los hombres de Coudet estarán arropados por cerca de medio millar de hinhcas. El club rojillo ha enviado a las oficinas del Paseo de Cervantes 444 entradas a un precio único de 30 euros, de las cuales la mitad (222) se reservarán para peñistas y compromisos del club vitoriano.

El Alavés ha informado que los tickets se separtirán entre todos los abonados que se inscriban al formulario habilitado en la web del club que permanecerá abierto hasta el miércoles 10 de diciembre a las 23:59. El listado se generará por orden de inscripción y una vez completado el proceso, el club adjudicará un número de sorteo.

«En caso de que tengamos más peticiones que entradas disponibles, el sorteo se realizará el jueves 11 de diciembre mediante una aplicación de sorteos», han informado. Los abonados que resulten ganadores podrán pasar por la Baskonia Alavés Store de la Calle General Álava desde el viernes 12 de diciembre hasta el lunes 15 de diciembre a las 20. 00 horas para abonar las entradas.

Asimismo, la entidad albiazul ha informado que volverá a poner en marcha la iniciativa de desplazar a los aficionados en autobús. Estos billetes tendrán un precio de 12 euros y la salida será desde parking de Mendizorroza a las 15.00 horas. El viaje de regreso será una vez finalice el partido en el campo de Osasuna.