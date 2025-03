Mouriño no irá finalmente con Uruguay

Santiago Mouriño tiene un «sueño». «Uno también juega pensando e intentando hacerlo lo mejor posible para poder ser convocado con Uruguay. Nosotros en el país ... lo vivimos así. Los jugadores siempre quieren estar y estoy intentando cumplir ese sueño», confesó recientemente en este periódico el central de 23 años del Deportivo Alavés.

Sin embargo, en esta ocasión, Mouriño no podrá debutar con la absoluta. Marcelo Bielsa no le ha incluido finalmente en la convocatoria para los partidos de Eliminatorias para el Mundial 2026 frente a Argentina (sábado, 22 de marzo) y Bolivia (martes, 25 de marzo) en los que La Celeste, segunda en el grupo sudamericano, buscará encarrilar su pase a la próxima Copa del Mundo. El defensa albiazul sí estuvo en la prelista pero no ha sido llamado para la citación final.

Mouriño, que en las últimas jornadas se ha convertido en una pieza clave para Coudet y dio una brillante asistencia a Toni Martínez en el 0-1 en Las Palmas, no hará en esta ventana su puesta de largo con la absoluta de su país. Ya había sido citado en junio de 2023 y en octubre de 2024 por Bielsa, pero en ambas convocatorias no pudo vestirse de corto. «Estoy disfrutando del momento y aprendiendo», afirmó entonces el ex del Atlético. La competencia en la demarcación de central, con futbolistas como Giménez, Araújo, Bueno, Cáceres... es enorme. Sin embargo, el gran rendimiento del zaguero babazorro, que acumula 17 partidos y 1.128 minutos en Liga en su primera temporada en Mendizorroza, le ha permitido optar a ser llamado.

Ahora, tendrá que esperar a junio para debutar con Uruguay. En esta ventana permanecerá en Vitoria y entrenará con el equipo con la vista puesta al partido en Mendizorroza del sábado 29 de marzo (18.30 horas) frente al Rayo Vallecano. Los que no estarán durante el parón trabajando en Ibaia son Moussa Diarra, Jesús Owono y Abdel Abqar. Mali, Guinea Ecutorial y Marruecos han llamado a los tres jugadores del Alavés para la doble cita de clasificación para el Mundial 2026 en África de marzo. Coudet no podrá contar con ellos en estos días sin fútbol.