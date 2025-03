Aleñá devuelve la estabilidad a la banda izquierda

Una de las claves de la pequeña remontada que ha acometido el Deportivo Alavés y que le tiene fuera del descenso es la continuidad ... que Coudet ha encontrado en su once titular. Más allá de los cambios obligados, como el carrusel de movimientos en la portería o la entrada de Guevara por el sancionado Blanco contra Las Palmas, el técnico ha dado con una alineación de confianza en las últimas jornadas. Entre las piezas que se han consolidado está Carles Aleñá. El catalán llegó al equipo sobre la bocina del mercado de invierno, pero desde entonces se ha consolidado en una banda izquierda en la que ya no existe debate. Aleñá es su dueño indiscutible.

No en vano, el jugador cedido por el Getafe ha disputado como titular todos los partidos posibles desde su llegada salvo, precisamente, el encuentro ante el bloque madrileño. Entonces no pudo actuar debido a la cláusula del miedo que incluía su préstamo. Eso pospuso un debut que llegó ante el Leganés, donde repartió dos asistencias y se mostró cómodo en la izquierda. Ese día fue cambiado en el tramo final y desde entonces lo ha jugado todo. Lo ha hecho en una banda en la que, a priori, no estaba llamado a actuar. Porque hasta entonces lo había hecho sobre todo en el centro del campo, la mediapunta o, incluso, la banda derecha. Pero Coudet vio en él al jugador ideal para una zurda sin dueño claro a lo largo de todo el curso.

Buscó en él a un futbolista de un estilo diferente a lo que se había estilado desde entonces en ese perfil. No era ni un extremo puro como Abde o un futbolista con tendencia más ofensiva al estilo de Conechny o Carlos Martín. Aleñá es más bien un centrocampista que parte desde una banda que apenas ocupa para asociarse con sus compañeros y dejar el carril libre para el lateral. Eso permite a Coudet ganar una baza más a la hora de aplicar el fútbol asociativo que intenta plasmar y, de paso, abre una vía para que Manu Sánchez se multiplique en ataque. No en vano, los mejores momentos del curso del lateral madrileño han llegado cuando ha tenido por delante a Aleñá.

Carlos Martín, al centro

La presencia del catalán en la banda izquierda ha permitido también reubicar a Carlos Martín. Ahora el madrileño ejerce como mediapunta o segundo delantero, un puesto en el que se siente más cómodo que en la banda izquierda. Ahí ha ejercido en los últimos dos partidos. Una figura valiosa para ayudar con su entrega a la presión defensiva, pero que aporta más mordiente ofensiva que un enganche de otro perfil como Guridi.

Aunque estaba llamado a ejercer en otros puestos, Coudet le ha encontrado sitio en su pie natural

Aleñá es, de los tres fichajes de invierno, el que más continuidad está teniendo. Su casi pleno de minutos (447) está muy por encima del protagonismo gozado por Cabanes (131) y Garcés (45). El atacante ha alternado partidos como revulsivo con hasta cuatro choques en los que no ha saltado al campo. Solo fue titular en la victoria contra el Villarreal, equipo del que está cedido. El caso del central es algo diferente. Necesitado de un proceso de adaptación mucho más minucioso, pasó casi dos meses en blanco antes de estrenarse en el tramo final contra el Mallorca. También tuvo minutos como revulsivo en las dos últimas jornadas.