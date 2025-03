El Alavés respira fuera del descenso

Jon Aroca Lunes, 17 de marzo 2025, 00:06 Comenta Compartir

El Deportivo Alavés perdió el viernes una excelente oportunidad que ahora le deja un sabor algo más agradable. Porque el equipo vitoriano ya no ocupa puestos de descenso. A falta de diez jornadas para el cierre del campeonato, el plantel del Chacho Coudet ha vuelto a abandonar la zona roja de la clasificación. Seis jornadas, mes y medio después, el Alavés vuelve a verse con al menos tres equipos por detrás después de la derrota del Leganés ante el Betis (2-3). Aunque aún le queda la parte decisiva del campeonato y las diferencias son mínimas, el bloque albiazul ha abandonado la unidad de cuidados intensivos y afronta la recuperación con los ánimos renovados.

La foto tras 28 jornadas del campeonato muestra al Alavés en decimoséptimo puesto con 27 puntos. Uno menos que el Espanyol, los mismos que el Valencia -prima el golaverage general a falta del encuentro de la segunda vuelta- y también igualado a puntos con un Leganés al que aventaja gracias a la diferencia general. En su caso, los dos empates de sus duelos directos obligan a fijarse en esa columna de la clasificación. Así será hasta el final de curso. De momento es de -10 para los vitorianos y de -17 para los pepineros, ahora en descenso. Cada gol será ya clave para aumentar o disminuir ese margen.

27 puntos suma el Deportivo Alavés en 28 jornadas. Un promedio de 36 al final de la temporada

Por detrás queda un descolgado Valladolid con apenas 16 puntos y sin triunfos desde hace dos meses. También Las Palmas, con veinticinco, dos por detrás de los babazorros. El margen pudo ser más abultado, claro. Pero el empate que cedió sobre la bocina contra el equipo canario cuando tenía el partido ganado queda ya en el pasado. Como sucedió con los goles encajados a última hora contra el Leganés, el Espanyol o el Valencia que le tendrían en una posición privilegiada respecto a varios rivales directos.

De esta forma, el Alavés consolida un ligero cambio de tendencia visto a lo largo de las últimas semanas. Porque si sus buenos resultados no le permitían abandonar la zona roja, sí que lograba mantenerse en la pelea. Desde que entrara en descenso en la jornada 22 -séptimo partido de Coudet y tras caer (1-0) contra el Barcelona- su desventaja con el decimoséptimo no ha superado los dos puntos. Así fue durante sus dos primeras semanas en la zona roja. Las siguientes cuatro el margen solo ha sido de un punto. Ahora, tras limar otro, ha conseguido escalar.

En busca de la regularidad

En realidad, el bloque albiazul lleva varios meses en esa cuerda floja. Cuando Luis García fue cesado en la jornada 15 su margen era solo de un punto. Así fue hasta que cayó en descenso con la excepción de la jornada 18, cuando logró elevarlo a dos. Lejos, en cualquier caso, de los seis que tuvo en la sexta jornada, su máxima de la temporada.

Al Alavés le seguirá tocando manejarse en ese escenario inestable. Ya lo asumió el argentino tras el triunfo (1-3) ante el Betis, su primero en el banquillo. «Va a haber semanas que estemos dentro y otras fuera mientras no encadenemos un par de victorias», expuso. Ahí dio con la clave: la irregularidad. Contra Las Palmas perdió la oportunidad de sumar su segundo triunfo consecutivo, algo que no logra desde la tercera y cuarta jornada, y clave para abrir brecha. A la ligera mejoría mostrada a lo largo de las últimas semanas, de la mano también de un once más consolidado, le falta añadirle resultados positivos en finales que le están dando la espalda.

La derrota del Leganés contra el Betis permite a los vitorianos superar al bloque pepinero gracias al golaverage general

Pero la suma de resultados le permite llegar al último parón de la temporada fuera de la quema. Tiempo para ajustar las últimas piezas antes de afrontar las diez jornadas que lo definirán todo. El primero tras la pausa internacional será en casa, aunque ante un Rayo Vallecano también inmerso en la pugna europea. La primera oportunidad de consolidar un puesto fuera del descenso que ha tardado 42 días en recuperar.