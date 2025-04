Mouriño entra por el sancionado Tenaglia en el lateral, ocupando Diarra su lugar

Eduardo Coudet avisó en la previa de viajar a Girona que, de inicio, no iba a colocar un equipo con tres centrales y dos carrileros « ... para no hundirnos demasiado». En este escenario, las opciones para sustituir al sancionado Nahuel Tenaglia en el lateral derecho se limitaban a Hugo Novoa y a Santiago Mouriño. Y ante la inactividad del gallego, el entrenador argentino ha apostado por el central uruguayo.

El polivalente Mouriño, con un perfil más defensivo que ofensivo cuando actúa en el costado de la defensa, ocupará el puesto de Tenaglia en Montilivi. Su desplazamiento al lateral ha hecho que Moussa Diarra ocupe su lugar como central zurdo, regresando al once después de cuatro jornadas en el banquillo.

El maliense y Abqar serán la pareja de centrales en Girona, con Mouriño y Manu Sánchez como laterales. Una línea de cuatro nueva después de un mes de estabilidad que ha 'roto' la sanción del zaguero argentino. En el resto del once, Carlos Vicente regresa al extremo derecho tal y como confirmó Coudet. Y los problemas físicos de Aleñá devuelven a la alineación a Carlos Martín en el extremo izquierdo.

El doble pivote lo conformarán, como siempre, Blanco y Jordán. El Chacho no experimenta nada en la sala de máquinas a pesar de los irregulares resultados. Y arriba, Guridi conserva su lugar en la mediapunta después de su gran partido frente al Rayo Vallecano. Y Kike García será el delantero centro. Ahí no hay debate. Once futbolistas para buscar un triunfo que les mantenga fuera del descenso. Todo lo que no sea ganar complicará el horizonte vitoriano.