Coudet confirma la titularidad de Carlos Vicente en Girona

Aunque el Chacho Coudet no quiso desvelar todas sus cartas para el partido contra el Girona, el técnico del Deportivo Alavés sí que confirmó ... dos detalles de su alineación para enfrentarse al equipo catalán. Primero, que tras realizar varias pruebas a lo largo de esta semana, mantendrá su defensa de cuatro pese a la ausencia de Nahuel Tenaglia en el lateral derecho. Segundo, que Carlos Vicente será titular en el extremo derecho tras su suplencia contra el Rayo Vallecano.

La baja de Tenaglia abría dudas en una parcela sin dueño claro. Porque la alternativa de jugar con Novoa implicaría devolver al once a un jugador con escaso ritmo de competición a lo largo de todo el curso. La otra opción consistiría en reubicar a un central en la banda, con Mouriño como principal candidato. Por eso estaba en el aire la posibilidad de jugar con tres centrales y carrileros. Algo que descarta Coudet por la tipología del rival. «Difícilmente habrá cambio de dibujo. El Girona le da mucha profundidad. Con cinco nos hundiríamos mucho», ha expuesto.

También ha sido inusualmente directo sobre otro jugador sobre el que se han posado los focos las últimas jornadas, Carlos Vicente. Fuera del once por sorpresa ante el Rayo, volverá a la titularidad contra el Girona. Así lo ha confirmado el propio Coudet. «Va a jugar. No hay ningún misterio. Intentamos buscar al mejor Carlos Vicente. A veces salir te hace bien, te hace buscar el reto de mostrar tu mejor versión. Lo he notado mucho mejor y va a iniciar», ha argumentado.

En el otro extremo queda la seria duda de Carles Aleñá. Porque Coudet ha confirmado que su cambio contra el Rayo fue fruto de unas molestias físicas que no han terminado de remitir. El plan del técnico es probarlo este mismo viernes en la última sesión y entonces valorar. «Venía con una sobrecarga», ha explicado.

El entrenador argentino también ha hablado sobre su futuro. Vuelve a estar discutido por los resultados y es consciente de que el partido contra el Girona vuelve a ser importante. Pero el técnico mantiene la calma y quiere contagiársela a sus futbolistas. «Me siento muy respaldado. No solo por el club, también por los jugadores. Soy el que más fuerte tiene que estar y no me van a ver flaquear. Pero respeto todas las opiniones y las quejas», ha recalcado.

El perdón de Jordán

Más allá de eso, pide levantarse tras un tropiezo que «golpeó» la moral del equipo, sobre todo durante los días posteriores al choque. También a Joan Jordán, que falló el penalti lanzado a lo Panenka. «Ha pedido disculpas a todo el mundo. Sabe que ha sido una equivocación. Pero no podemos mirar para atrás. Tiene que ser importante en lo que vendrá», ha explicado.

A partir de ahí quiere un Alavés equilibrado que transmita seguridad y contundencia en ambas áreas. «Fuera de casa se nos abre más la portería que en casa, pero no podemos bajar en ninguna de las cosas buenas que hace el equipo en ritmo o intensidad. Pero sí corregir en cuanto a errores groseros que hemos cometido en la faceta defensiva y ofensiva. Tenemos que ser más certeros», ha analizado. La fórmula para intentar batir a «un rival que juega muy bien al fútbol» de la mano de Míchel. «Lleva mucho tiempo con su entrenador y con una idea muy clara. Son jugadores con mucha jerarquía», ha sentenciado.