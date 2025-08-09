Mariano hereda el '9' de Villalibre

Jon Prada Sábado, 9 de agosto 2025, 18:31 | Actualizado 18:54h. Comenta Compartir

La delantera del Deportivo Alavés ha sufrido una doble sacudida en las últimas 48 horas. El jueves, el club anunció el fichaje de Mariano Díaz después de 24 días entrenando con el equipo y tras ser el atacante más utilizado en esta pretemporada. Y este sábado, los albiazules han cedido (con opción de compra) a Asier Villalibre al Racing.

Dos movimientos en la batería ofensiva vitoriana que han tenido su repercusión en la plantilla de Coudet. Mariano, que empieza en el banquillo ante el Eibar, no lucirá el dorsal '5' que ha usado esta pretemporada sino el '9 que ha heredado del 'Búfalo'. Ya como futbolista albiazul a todos los efectos, el ex del Real Madrid luchará con Toni Martínez por ser el delantero titular en el estreno ante el Levante mientras el club peina el mercado en busca de otro atacante.

Mariano, que en su presentación lució una camiseta sin dorsal, espera reivindicarse después de 13 meses sin equipo. «Nunca he parado y siempre he estado trabajando. He entrenado cada día para venir aquí y demostrar lo que llevo dentro», avisó un ambicioso atacante: «El objetivo que me marcaba era volver a la máxima competición y estar a tope. Es lo que quiero: reivindicarme, hacer una gran campaña y ayudar con goles y experiencia al equipo. El Alavés es donde quiero estar».

En los cuatro amistosos anteriores, Mariano acumuló 205 minutos, siendo el delantero con más tiempo de juego por delante de Toni Martínez (135) y Villalibre (94) a pesar de no tener ficha. Además, es el máximo goleador albiazul después del doblete que marcó frente al Castellón. Frente al Eibar, saliendo desde el banquillo, tendrá la opción de ampliar sus registros.