Toni Martínez, Guevara y Yusi, novedades del Chacho en el último amistoso de pretemporada ante el Eibar Tenaglia, Pablo Ibáñez y Mariano esperan desde el banquillo respecto al equipo que se midió al Huesca

Jon Prada Sábado, 9 de agosto 2025, 18:16 Comenta Compartir

Eduardo Coudet ha mantenido el esqueleto en el último amistoso de pretemporada del Deportivo Alavés. El Chacho únicamente ha introducido tres novedades respecto al equipo que cayó (0-1) frente al Huesca en Ibaia el miércoles, lo que puede dar pistas de lo que puede ser el once que estrene el curso ante el Levante en Mendizorroza el próximo sábado (17.00 horas).

Toni Martínez, que no jugó por un golpe en el pie frente a los aragoneses, vuelve al once en detrimento de un Mariano que partirá desde el banquillo ya como futbolista del Alavés a todos los efectos. En defensa, Coudet sigue apostando por Garcés y Parada como centrales, aunque coloca a Jonny como lateral derecho dando descanso a Tenaglia. Yusi, que se estrena como titular de albiazul, ocupará el costado zurdo.

El doble pivote también sufre una modificación. Pablo Ibáñez, indiscutible está pretemporada junto a Blanco, deja su sitio a Guevara, que será la pareja del cordobés en la sala de máquinas. Carlos Vicente en la derecha, Guridi en la mediapunta y Aleñá en la izquierda completan el once de los vitorianos frente al Eibar. Un equipo reconocible, con modificaciones tras un verano de entrenamientos con enorme carga física, a una semana del debut liguero en Mendizorroza frente al Levante.