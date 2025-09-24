El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Getafe 1-1 Alavés

Guevara: «Hemos hecho méritos para ganar»

El centrocampista albiazul remarca el nivel mostrado por los menos habituales para sumar un punto ante el Getafe

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:15

Ander Guevara no era titular desde el pasado 18 de mayo ante el Valladolid, donde el Alavés selló la permanencia. Y no celebraba un gol ... desde noviembre de 2023 en la derrota ante el Atlético de Madrid (2-1). Pues hoy ha actualizado esos registros por partida doble. El centrocampista vitoriano ha salido de inicio y ha sido el autor del tanto del empate para que los albiazules sumen un punto en el «complicado» campo del Getafe.

