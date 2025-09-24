Guevara: «Hemos hecho méritos para ganar»

Ander Guevara no era titular desde el pasado 18 de mayo ante el Valladolid, donde el Alavés selló la permanencia. Y no celebraba un gol ... desde noviembre de 2023 en la derrota ante el Atlético de Madrid (2-1). Pues hoy ha actualizado esos registros por partida doble. El centrocampista vitoriano ha salido de inicio y ha sido el autor del tanto del empate para que los albiazules sumen un punto en el «complicado» campo del Getafe.

Guevara se ha referido a esa falta de protagonismo sobre el verde y su reivindicación en la jornada de este miércoles. «Somos una plantilla amplia y hay una competencia sana. Los que jugamos menos apretamos fuerte y hoy hemos respondido en el campo», se ha felicitado. Sobre todo tras una primera mitad en la que los vitorianos han hecho méritos para adelantarse en el marcador. Pero no ha conseguido perforar la malla de Soria. «Ha sido una pena», ha reconocido.

Porque tras el paso por vestuarios el guion ha cambiado. «Hemos bajado. Sensación de que ellos estaban mejor. Y hemos tenido la mala fortuna en el gol», se ha lamentado Guevara. Tocaba remar. Y la reacción ha sido rápida, apenas en ocho minutos. Un córner que ha prolongado Toni Martínez y Ander Guevara, en el segundo palo, ha superado a Soria. «Por mis quehaceres no es algo a lo que esté familiarizado. Contento por volver a puntuar». Aunque le deja un sabor amargo. «Analizando el partido entero, hemos hecho méritos para ganar».