El espectacular tifo en Mendizorroza: «Empapad la elástica con pasión»

Las camisetas del Alavés de varias épocas se mezclaron en el fondo de Polideportivo a la salida de los equipos en el derbi

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:34

Comenta

Ambiente de gala en Mendizorroza para el derbi ante la Real Sociedad. La nutrida representación llegada de San Sebastián se ha unido a la afición de un Deportivo Alavés que ha acudido en masa (18.132 espectadores) al Paseo de Cervantes. Una hinchada que desde el primer minuto ha animado a un equipo al que ha recibido por todo lo alto.

Con las bufandas al viento y entonando los acordes del himno de Donnay, los futbolistas de Eduardo Coudet y Sergio Francisco han saltado al campo con un espectacular tifo luciendo en el fondo de Polideportivo. «Elastikoa pasioz blai» (empapad la elástica con pasión) se leía en euskera en una pancarta escoltada por camisetas de diferentes épocas del club, desde la final de Dortmund a las temporadas en Tercera.

Un recorrido por la centenaria historia del Alavés con la que han querido animar a un equipo que necesita el triunfo para dejar atrás las tres derrotas consecutivas que ha acumulado en las últimas tres jornadas.

Protesta por los murales

Al inicio de la segunda parte el fondo de animación ha desplegado una segunda lona. Esta vez, para protestar por la propuesta de un mes de cierre de Mendizorroza por la presencia de la firma de Iraultza 1921 en los murales que adornan las paredes exteriores del estadio. Al final, el grupo optó por borrar su firma de los mismos en un intento de que cesen las sanciones.

Algo que, han recalcado este sábado, hacen por un bien mayor pero juzgan injusto. «Gure historia ezabaezina da, zigortuak baina ez garaituak», rezaba la pancarta. Es decir: «Nuestra historia es imborrable, castigados pero no derrotados».

