La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 6 de diciembre
R. Gutiérrez y J. Andrade

En directo, Alavés-Real Sociedad

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 15 de la Liga EA Sports

Nacho Garcia-Santamarina

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:16

Primer tiempo

Comienza el partido en Mendizorroza!!!

16:16

Jon Aroca

Jon Aroca

Continuidad

Habrá que ver si los brotes verdes de este sistema ante el Barcelona dan más frutos en un partido, a priori, mucho más igualado

Icono16:07

El colegiado del partido será Javier Alberola, en el VAR estará Carlos del Cerro.

16:00

Coudet cumple una Liga al frente del Alavés con números de permanencia

En directo, Alavés-Real Sociedad

Sólido atrás pero con problemas para marcar, su equipo ha puntado en el 62% de las 37 jornadas que ha dirigido

15:57

15:52

Un derbi para convertir las «buenas sensaciones» en «puntos»

En directo, Alavés-Real Sociedad

Después de tres derrotas, Coudet apuesta por transformar el «buen nivel» en triunfo ante la Real Sociedad. Guevara sustituirá a Blanco

15:50

Tenaglia, en su renovación: «Ojalá pueda jugar con el Alavés en Europa»

En directo, Alavés-Real Sociedad

El futbolsita argentino ha reconocido que «cuando estás feliz y contento, es fácil alcanzar un acuerdo»

15:45

Jon Pacheco: «Hay tranquilidad pero estamos alerta. Necesitamos ganar»

En directo, Alavés-Real Sociedad

El central cedido por la Real se mide por primera vez a su equipo. «Si tenemos una pizca de suerte, vamos a ir hacia arriba», se conjura

15:41

Coudet: «Tenemos la necesidad de ganar»

En directo, Alavés-Real Sociedad

«Por el buen nivel mostrado mereceríamos tener cinco puntos más», ha destacado el entrenador argentino, que ha confirmado que Guevara sustituirá a Blanco

15:35

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Contra una Real irregular

Aunque recupera lesionados, viene con la importante baja de su internacional Oyarzabal y con su hombre más desequilibrante guardando fuerzas para la segunda mitad.

15:33

Guevara, única novedad en el once albiazul para el derbi ante la Real Sociedad

En directo, Alavés-Real Sociedad

El vitoriano sustituye en el centro del campo al sancionado Blanco mientras Coudet mantiene el resto del equipo que jugó en el Camp Nou

15:31

Las aficiones del Alavés y de la Real Sociedad inundan las calles de Vitoria

En directo, Alavés-Real Sociedad

El buen tiempo y el puente llenan el Casco Medieval y el centro de azul y blanco antes del derbi

15:25

Y este el que presenta el Deportivo Alavés!!!

15:24

Este es el once que presenta la Real

15:22

Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!

15:22

El Alavés necesita puntuar para dejar la zona de descenso a más de un partido, y revertir la mala racha liguera con tres derrotas consecutivas. La Real buscará puntuar para volver a la buena dinámica que llevaban, con una sola derrota en los últimos cinco partidos.

15:18

El Glorioso es decimocuarto con 15 puntos. La Real Sociedad, por su lado, es décimo con un punto más (16).

15:16

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

15:16

¡Buenas tardes! A las 16:15 horas comienza en Mendizorroza el partido de la 15ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad.

