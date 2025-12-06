En directo, Alavés-Real Sociedad
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 15 de la Liga EA Sports
Nacho Garcia-Santamarina
Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:16
Primer tiempo
Comienza el partido en Mendizorroza!!!
16:16
Continuidad
Habrá que ver si los brotes verdes de este sistema ante el Barcelona dan más frutos en un partido, a priori, mucho más igualado
16:07
El colegiado del partido será Javier Alberola, en el VAR estará Carlos del Cerro.
16:00
Coudet cumple una Liga al frente del Alavés con números de permanencia
Sólido atrás pero con problemas para marcar, su equipo ha puntado en el 62% de las 37 jornadas que ha dirigido
15:57
AMISTAD con distintos escudos… 🤗— Deportivo Alavés (@Alaves) December 6, 2025
¡Pero amigos hasta las 16:15 horas!! #AlavésRealSociedad#GoazenGloriosopic.twitter.com/7uMyKwXl8O
15:52
Un derbi para convertir las «buenas sensaciones» en «puntos»
Después de tres derrotas, Coudet apuesta por transformar el «buen nivel» en triunfo ante la Real Sociedad. Guevara sustituirá a Blanco
15:50
Tenaglia, en su renovación: «Ojalá pueda jugar con el Alavés en Europa»
El futbolsita argentino ha reconocido que «cuando estás feliz y contento, es fácil alcanzar un acuerdo»
15:45
Jon Pacheco: «Hay tranquilidad pero estamos alerta. Necesitamos ganar»
El central cedido por la Real se mide por primera vez a su equipo. «Si tenemos una pizca de suerte, vamos a ir hacia arriba», se conjura
15:41
Coudet: «Tenemos la necesidad de ganar»
«Por el buen nivel mostrado mereceríamos tener cinco puntos más», ha destacado el entrenador argentino, que ha confirmado que Guevara sustituirá a Blanco
15:35
Contra una Real irregular
Aunque recupera lesionados, viene con la importante baja de su internacional Oyarzabal y con su hombre más desequilibrante guardando fuerzas para la segunda mitad.
15:33
Guevara, única novedad en el once albiazul para el derbi ante la Real Sociedad
El vitoriano sustituye en el centro del campo al sancionado Blanco mientras Coudet mantiene el resto del equipo que jugó en el Camp Nou
15:31
Las aficiones del Alavés y de la Real Sociedad inundan las calles de Vitoria
El buen tiempo y el puente llenan el Casco Medieval y el centro de azul y blanco antes del derbi
15:25
Y este el que presenta el Deportivo Alavés!!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para el partido 🆚 @RealSociedad— Deportivo Alavés (@Alaves) December 6, 2025
GOAZEN, MUTILAK!!!#LALIGAEASPORTS#AlavésRealSociedad | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/RqohHSStqw
15:24
Este es el once que presenta la Real
𝗫𝗜 | Nuestro once para hoy.#AlavésRealSociedadpic.twitter.com/qBOq75Neyv— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 6, 2025
15:22
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
15:22
El Alavés necesita puntuar para dejar la zona de descenso a más de un partido, y revertir la mala racha liguera con tres derrotas consecutivas. La Real buscará puntuar para volver a la buena dinámica que llevaban, con una sola derrota en los últimos cinco partidos.
15:18
El Glorioso es decimocuarto con 15 puntos. La Real Sociedad, por su lado, es décimo con un punto más (16).
15:16
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
15:16
¡Buenas tardes! A las 16:15 horas comienza en Mendizorroza el partido de la 15ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad.
