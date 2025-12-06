El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 6 de diciembre
La mano de Elustondo que terminó en penalti para el Alavés.

El penalti vía VAR que puso por delante al Alavés

Elustondo tocó la pelota con el brazo y el árbitro, tras consultar el vídeo, decretó los 11 metros. Boyé no falló

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:26

Comenta

Mendizorroza contuvo la respiración durante un largo minuto hasta que Alberola Rojas, tras acudir al VAR, decretó el penalti que puso por delante al Deportivo Alavés ante la Real Sociedad. Todo comenzó en un córner botado en el 46' por Abde.

Su balón al área, tras un rebote fallido de la defensa de la Real Sociedad, golpeó en el brazo de de Elustondo. La pelota siguió en juego y acabó en Sivera. Un minuto después de la acción, el partido se detuvo y Alberola Rojas acudió al VAR. Y en la sala VOR que lidera Del Cerro Grande le pusieron la jugada al árbitro. Y en ella apreció, sin dudar, que el brazo de Elustondo estaba extendido cuando le golpeó la pelota.

La consulta se dilató ante los nervios de Mendizorroza, que explotó cuando el colegiado señaló el punto de penalti dos minutos y medio después de producirse la acción. Y desde los once metros, con suspense, Boyé no falló poniendo en ventaja al Alavés. Tercer gol del curso para el argentino y cuarta pena máxima para los albiazules en lo que va de Liga. Todas ellas convertidas por Carlos Vicente (tres) primero y Boyé (una) después.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  5. 5

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  6. 6 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  7. 7 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  8. 8 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  9. 9 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10

    «El Guggenheim Bilbao se hizo en titanio de milagro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El penalti vía VAR que puso por delante al Alavés

El penalti vía VAR que puso por delante al Alavés