El penalti vía VAR que puso por delante al Alavés Elustondo tocó la pelota con el brazo y el árbitro, tras consultar el vídeo, decretó los 11 metros. Boyé no falló

Jon Prada Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:26

Mendizorroza contuvo la respiración durante un largo minuto hasta que Alberola Rojas, tras acudir al VAR, decretó el penalti que puso por delante al Deportivo Alavés ante la Real Sociedad. Todo comenzó en un córner botado en el 46' por Abde.

El penalti revisado por el VAR con el que se adelantó el Alavés 📺



Su balón al área, tras un rebote fallido de la defensa de la Real Sociedad, golpeó en el brazo de de Elustondo. La pelota siguió en juego y acabó en Sivera. Un minuto después de la acción, el partido se detuvo y Alberola Rojas acudió al VAR. Y en la sala VOR que lidera Del Cerro Grande le pusieron la jugada al árbitro. Y en ella apreció, sin dudar, que el brazo de Elustondo estaba extendido cuando le golpeó la pelota.

La consulta se dilató ante los nervios de Mendizorroza, que explotó cuando el colegiado señaló el punto de penalti dos minutos y medio después de producirse la acción. Y desde los once metros, con suspense, Boyé no falló poniendo en ventaja al Alavés. Tercer gol del curso para el argentino y cuarta pena máxima para los albiazules en lo que va de Liga. Todas ellas convertidas por Carlos Vicente (tres) primero y Boyé (una) después.