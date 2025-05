Diarra y Abqar, únicas bajas del Alavés para Valladolid

Jon Prada Sábado, 17 de mayo 2025, 18:07 Comenta Compartir

Eduardo Coudet anticipó en la rueda de prensa previa a la visita al Valladolid de este domingo (19.30 horas) que repetirá la alineación que ... ganó (1-0) al Valencia en Mendizorroza el pasado miércoles si no hay contratiempos. «Voy a ver las sensaciones que tienen en el último entrenamiento y si el cuerpo médico me dice algo, pero si no hay problemas saldrán los mismos que iniciaro el otro día. Si no, podría haber alguna modificación», avisó el Chacho.

Y tras la sesión de trabajo, el Alavés facilitó la convocatoria de 23 jugadores para medirse al Valladolid en busca de una victoria con la que sellar la permanencia de forma matemática. Una lista en la que no están ni Abdel Abqar ni Moussa Diarra. 📋 La lista para el #RealValladolidAlavés pic.twitter.com/kFejdXjcNH — Deportivo Alavés (@Alaves) May 17, 2025 El central marroquí, que sufrió una rotura severa del músculo semimembranoso de los isquiotibiales de la pierna derecha el pasado 13 de abril en la derrota (0-1) ante el Real Madrid, todavía no está recuperado de su lesión. En un primer momento, el club habló de «cuatro a seis semanas» para su regreso. Sin embargo, pasado un mes de su percance, Abqar apenas ha salido a hacer carrera continua en solitario en Ibaia. Diferente es el caso de Diarra. El maliense se rompió los huesos propios de la nariz tras sufrir un golpe de Vivian en la derrota (1-0) frente al Athletic en San Mamés de hace una semana. El zaguero terminó el partido pero no pudo entrar en la convocatoria ante el Valencia por esta lesión. Y Coudet apuntó en la previa de Valladolid que a pesar de que estaba entrenando con una máscara protectora sigue «sintiendo dolor». «Se le ha desviado un poco y está difícil que llegue», avisó el Chacho sobre sus opciones para estar en el José Zorrilla. Noticia relacionada Siete autobuses, corteo albiazul... Así prepara la afición del Alavés su desembarco en Valladolid Ambos son baja para un partido en el que ya estarán a pleno rendimiento Kike García y Nahuel Tenaglia. El goleador descansó en Bilbao por una «sobrecarga en el aductor», tal y como confesó el entrenador argentino, y fue titular frente al Valencia. Y el argentino completó todo el partido del miércoles tras jugar únicamente los últimos 20 minutos ante el Athletic. «No quería arriesgar», reconoció Coudet. Un respiro que agradecieron ambos, listos para la batalla de Pucela en la que el Alavés repetirá la alineación del último encuentro en Mendizorroza (Sivera; Tenaglia, Garcés, Mouriño, Manu Sánchez; Guevara, Blanco; Carlos Vicente, Guridi, Aleñá; y Kike García) si no hay problemas de última hora.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Deportivo Alavés