Coudet: «Queremos ponerle punto y final a la salvación en Valladolid»

La victoria (1-0) frente al Valencia ha dado un respiro al Deportivo Alavés. A dos jornadas del final, los albiazules aventajan en cuatro puntos a la zona de descenso con seis por disputarse. Una situación bastante favorable para sellar la permanencia este domingo (19.00 horas) en Valladolid. Un reto que el equipo de Eduardo Coudet afronta con «tranquilidad».

«Hace cuatro partidos estábamos en descenso y ahora estamos con una doble oportunidad de salvarnos, dependiendo de nosotros. Estamos en una situación muy buena, pero hubiese firmado estar más lejos», ha confesado un Chacho que espera que en el José Zorrilla «termine todo».

«No puedo asegurar el resultado pero sí las formas de ser protagonistas y de salir a por el triunfo. Nuestra primera intención es cerrarlo ya. Tenemos un objetivo claro desde el principio y la oportunidad de ganar y asegurarlo. No vamos a mirar más adelante, no pensamos en la última jornada ni en otra posibilidad. Queremos poner el punto y final a la salvación en Valladolid», ha incidido un entrenador argentino que pide «no sobrepasarse» en cuanto a las emociones ante un rival «suelto por el descenso» que «está jugando un buen fútbol».

«Por mi cabeza pasa jugar como siempre. El duelo no va a ser fácil y hay que trabajarlo. Es un partido de los denominados trampa. Debemos tener tranquilidad para ganar, no desesperación ni ansiedad», ha declarado Coudet, que ha destacado la capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles de su equipo. «El grupo ha mostrado su mejor nivel futbolístico cuando había más tensión, que ahora no es la misma después de ganar el último partido. En los momentos complejos ha demostrado madurez para jugar. Y estas últimas jornadas son partidos en los que estás pendiende de tu encuentro y del del rival, pero hay que jugar tu partido y cumplir», ha detallado el argentino.

Abqar, baja; Diarra, duda

Si no hay contratiempos en el último entrenamiento, el Chacho repetirá el once que ganó al Valencia. Son baja Abqar, en la recta final de la recuperación de su lesión muscular, y es duda Diarra, que después de fracturarse los huesos propios de la nariz ante el Athletic y de entrenar con una máscara continúa teniendo dolor. «No soy de ocultar el equipo. En Bilbao no quise arriesgar a algunos jugadores. Ahora, en el entrenamiento, voy a ver las sensaciones que tienen y si el cuerpo médico me dice algo, pero si no hay problemas saldrán los mismos que iniciaro el otro día. Si no, podría haber alguna modificación», ha explicado el técnico, que con todos sanos repetirá esta alineación: Sivera; Tenaglia, Garcés, Mouriño, Manu Sánchez; Guevara, Blanco; Carlos Vicente, Guridi, Aleñá; y Kike García.

Con estos futbolistas, Coudet espera amarrar la permanencia en el José Zorrilla después de una temporada «difícil». «Nos encantaría cerrarlo en Valladolid, regalar un triunfo a la gente que va y también a la que se queda en Vitoria y tener una semana final un poco más relajada después de tanta presión y tensión. Nos merecemos darle un punto y final ya», ha sentenciado.