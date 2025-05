«Si nos salvamos, me tatúo el escudo»

La pasión por el Deportivo Alavés no tiene límites. Desde empleados de la fábrica de Mercedes hasta los aledaños del Estadio de Mendizorroza pasando por ... todos los barrios y el centro de la capital alavesa se respira un aire optimista y de confianza con aroma albiazul. Tanta es la ilusión que se ha desbordado que hay quienes han realizado todo tipo de apuestas si se consuma la salvación. Hacerse un tatuaje, teñirse el pelo de azul y blanco o «preparar alguna» son algunas de las promesas que ha podido recabar EL CORREO a la hora de tomar la temperatura al alavesismo a pie de calle.

Si se trata de seguir un año más en Primera, vale todo tipo de supersticiones. Txus, abonado albiazul desde el 75, se ajusta dos relojes, uno en cada muñeca, cada día de partido para conjurar la victoria. Queda claro que el Glorioso contará con seguidores de toda condición. Abonados que han perdido la cuenta de los sus años de militancia alavesista, jóvenes que en los últimos años se han sumado o quieren hacerlo a la parroquia albiazul o familias llegadas desde otros puntos geográficos que ya han adquirido el apego al Alavés. En lo que todos concuerdan para el partido de mañana en Valladolid es en que los jugadores de Coudet van a llevarse los tres puntos de Pucela.

Resultados los hay para todos los gustos. 0-2, 1-2, 1-3... y goleadores también. Kike García, Carlos Vicente y Jon Guridi son en los que más confían que puede dar la salvación. Todos los alavesistas reman en la misma dirección allá donde estén. Sea en Valladolid, en sus casas, en los bares o incluso teniendo algún que otro compromiso no fallarán a la hora de alentar al equipo de sus amores. Porque del compromiso que está mostrando el equipo albiazul por mantenerse un año más en lo más alto no tienen ninguna duda. Con solo dos partidos por disputar toca el último impulso para «pasar un añito más en Primera», según pronostica Adrián antes de comenzar su turno de tarde en Mercedes. La fe es enorme. Todo vale para seguir en Primera.

«Si vamos con todo lo conseguiremos»

Aficionados del centro de la ciudad no tienen dudas de que los babazorros disfrutarán de otra temporada más en Primera División. «El 18 de mayo lo certificamos por la vía rápida».

«Vamos a ganar 0-2 con goles de Guridi y Benavídez»

Las albiazules Judith, Amaia, Paloma, Gemma, Rocío, Azucena y Nuria ven al equipo «con muchas opciones de salvarse» y creen que lo conseguirá este domingo en el Estadio José Zorrilla.

«Hay que salir a muerte desde el principio»

José Miguel González y Adrián Hernández, ambos trabajadores de Mercedes, piden intensidad a los jugadores desde el pitido inicial. «Tienen que salir a ganar. Si lo logran disfrutaremos de un añito más en Primera».

«Llevamos más de 40 años como abonados»

Jaizkik, Fernando y Javi confían en el gran nivel defensivo de los últimos partidos para lograr una salvación con apuesta pendiente en el caso del segundo. «Aún no sé en qué parte del cuerpo me lo haré si lo conseguimos».

«Todos los partidos llevo el reloj habitual y el del Alavés»

Tere, Txus, Ismael, Miguel, Alfonso e Inma cuentan con la superstición de Txus para alcanzar el objetivo. «Me pongo el habitual en la derecha y el del Glorioso en la izquierda».

«En caso de vencer en Valladolid nos rapamos todos»

Mikel, Iker, Markel y Lander, que comparten su pasión por el Alavés desde pequeños, serán algunos de los cientos de aficionados que viajen hasta la capital castellana para apoyar al equipo. Un partido del que no se fían pese a que el cuadro blanquivioleta sume nueve derrotas consecutivas. «El Valladolid está mal, pero no hay que darle por muerto. Hay que confiar en que nosotros también les ganaremos», señala el primero. Un triunfo que, en caso de producirse, ocasionaría que los cinco amigos tuviesen que pasar por la peluquería. «Hay otra cosa a la que nos hemos comprometido, pero que no podemos decir», indican entre risas.

«El domingo hay que ganar por lo civil o por lo criminal»

Fede Reguero, que ha transmitido a sus dos hijos su pasión por el Glorioso, vive estos últimos partidos «con nervios pero con confianza». «En Valladolid tienen que dejárselo todo en el campo».

«La plantilla tiene ganas de sacarlo adelante»

Aritz, Marcos, Ander e Iván se aferran a la intensidad con la que están compitiendo los jugadores para seguir el próximo curso en Primera División. «Si lo dan todo como lo están haciendo no vamos a bajar».

«Si lo consiguen prepararemos alguna»

Pedro, Oier, Rebeca y Dani, fieles abonados desde la cuna, tienen claro que harán si el Alavés se salva este domingo. «Prepararemos alguna gorda por ahí».

«Hay que mejorar en ataque para salvarnos»

Alejandro, Iñaki, Mikel y Borja, socios desde que el equipo ascendiese en 2016, siempre quedan en la previa para tomar algo antes de los partidos de casa.

«Este primer 'match ball' es el que hay que ganar»

Eduardo y sus dos txikis son del Glorioso desde hace tres años, cuando se mudaron a Vitoria desde Tudela. «Me alegraría un montón, sobre todo por ellos», dice el aita.

«Nos vamos a pintar el pelo de azul y blanco»

Ignacio, Nico y el resto de su cuadrilla se han contagiado de los colores del Glorioso desde el regreso del equipo a Primera.«Nos gustaría hacernos abonados».