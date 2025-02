Coudet se sincera: «Vivo las 24 horas para el Alavés, pero desde que llegué siento un poco de indiferencia»

El Chacho Coudet ha mostrado su lado más sincero este viernes durante la rueda de prensa previa del Leganés-Alavés. El argentino, que hasta ahora ... se había mostrado comprensivo con la delicada destitución de Luis García por el cariño que le guarda la grada, ha reconocido que «el clima no es el mejor». Una referencia clara, sin llegar a ser explícita, a lo que ocurrió hace una semana en el final del partido contra el Getafe, cuando se produjeron gritos a favor del extécnico albiazul. Esa reacción de la hinchada le marcó, y que los resultados sigan sin llegar le duele. Más aún si el equipo cae hasta la penúltima plaza.

«El equipo compite de gran forma y merecemos (por los resultados) más de lo que está pasando», ha confesado. El Chacho ha hablado en primera persona. Hace dos meses que llegó a Vitoria y por primera vez ha expresado cómo se siente. «Vivo las 24 horas para el Alavés. Soy trabajador y respetuoso». «Yo vengo a hacer lo mejor para el Alavés. Tengo puesto el escudo, dirijo al Alavés, quiero que gane el filial, el femenino, el juvenil... el Baskonia, aunque no entienda mucho baloncesto, para que esté contenta la gente en la ciudad. Y si me preguntas qué siento desde que llegué, un poco de indiferencia, un poco de falta de reconocimiento (a la trayectoria) porque ya estuve en esta situación y lo saqué», por su etapa en el Celta. «No es una situación que me asuste o alarme, estoy acostumbrado a venir de Vietnam».

El técnico argentino es consciente del apego de parte de la afición hacia Luis García. «Todo esto se generó tras su destitución». Y ha hecho alusión a la película 'El secreto de sus ojos', cuyo mensaje va enfocado a que si se mira al pasado que sea para reconstruir el presente. De ahí que sepa cuál es la herramienta necesaria para revertir el escenario. «A la gente le vamos a dar lo que quiere: triunfos». Pero para ello, remarca la importancia de «sentir otro clima». De generar una atmósfera que lleve en volandas al equipo. «Nuestro campo, Mendizorroza, es jodido para los rivales». Sin embargo, «los de detrás de la portería están como locos, no paran (de animar), pero a los demás no los veo así, veo que están un poco apagados. Necesitamos un poco más de todos, es algo de lo que se caracteriza este club».

Los resultados siguen sin acompañar, pero Coudet confía en su método. De puertas para dentro, ha confesado sentirse «muy valorado y arropado». «El club me transmite tranquilidad. Al grupo le veo convencido. Internamente estamos muy fuertes. Creemos al 100% en lo que estamos haciendo», ha remarcado, levantando una especie de muro para aislarse de los comentarios externos. «No se ha generado el ambiente más agradable». E insiste en el camino: «El contexto es bueno, pese a los resultados».

Coudet repasa los encuentros desde su llegada e insiste en que el equipo ha dado un paso adelante. «Mi análisis es que los dos partidos que perdimos en casa ante el Girona y Getafe merecimos ganar. El equipo ya se ve mejor en el campo que el rival». Sin embargo, nos penalizan los errores o las decisiones» haciendo alusión a los penaltis del otro día; el cometido por Abqar y castigado y el cometido sobre Toni Martínez, que no se señaló. «Los detalles nos están penalizando». En ambas áreas: «Generamos más que los rivales, pero necesitamos ser más efectivos. Hay cosas en el fútbol que son inexplicables», en referencia a los postes o largueros, como el otro día frente al Getafe.