Carlos Vicente, Pacheco y Yusi.

Coudet reparte confianza entre la plantilla del Alavés

El Chacho pone en valor a un Alavés con «ganas de ir a por más» frente al Sevilla: «Lamentablemente sólo pueden jugar once»

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:15

El Deportivo Alavés abrirá este sábado ante el Sevilla (18.30 horas) en Mendizorroza una semana intensa, con tres encuentros en siete días. A la ... visita de los hispalenses al Paseo de Cervantes le seguirán los viajes a Getafe (miércoles, 19.00 horas) y a Mallorca (sábado, 18.30 horas). Una «seguidilla», como la calificó Eduardo Coudet, en la que necesitará exprimir a una plantilla en la que 22 de sus 24 miembros –todos salvo Maras y Raúl Fernández– han gozado de minutos esta temporada.

