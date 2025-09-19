Coudet reparte confianza entre la plantilla del Alavés

El Deportivo Alavés abrirá este sábado ante el Sevilla (18.30 horas) en Mendizorroza una semana intensa, con tres encuentros en siete días. A la ... visita de los hispalenses al Paseo de Cervantes le seguirán los viajes a Getafe (miércoles, 19.00 horas) y a Mallorca (sábado, 18.30 horas). Una «seguidilla», como la calificó Eduardo Coudet, en la que necesitará exprimir a una plantilla en la que 22 de sus 24 miembros –todos salvo Maras y Raúl Fernández– han gozado de minutos esta temporada.

«Vamos a necesitar a todos más allá de quién salga de inicio. Lo digo siempre: quien es titular no tiene por qué ser el jugador más importante del partido. Todos tienen que estar al 100%», afirmó el Chacho, que mostró su confianza en un equipo que ha sumado 7 puntos de 12 posibles, situándose séptimo tras las cuatro primeras jornadas del campeonato. «Estamos muy tranquilos, con los pies sobre la tierra y trabajando muy bien en el día a día. Siempre hay cosas que mejorar, pero tenemos ganas de ir a por más», apuntó ambicioso el entrenador argentino antes de un duelo «muy físico» frente al Sevilla de Almeyda.

Denis, Boyé y Pacheco «Poco a poco nos vamos a ir entendiendo mejor»

El Chacho puso el foco en una plantilla que continúa conociéndose a pesar de llevar un mes de Liga. «Los jugadores que llegaron sobre la hora se han integrado muy bien y ya han participado. El tiempo y el trabajo nos va a hacer vernos cada vez mejor», aseguró Coudet refiriéndose a la entrada en el equipo de Denis Suárez, Lucas Boyé y Jon Pacheco, los últimos tres fichajes de un verano albiazul con 10 caras nuevas.

Ampliar

En San Mamés, el '9' argentino y el central navarro tuvieron su puesta de largo con 45 y 15 minutos respectivamente en los que dejaron buenas sensaciones. Y el mediocampista gallego, que ya había debutado ante el Atlético, disputó toda la segunda parte de forma notable, moviendo al equipo con sus combinaciones y fabricando el gol del triunfo (0-1). «Llevaban pocos entrenamientos y ya han tenido minutos. Poco a poco nos vamos a ir entendiendo mejor. Así podremos seguir creciendo, siendo un equipo sólido que intenta jugar siempre de la misma manera e idea», declaró el argentino.

Carlos Vicente «No es importante, es importantísimo»

Indiscutible en la banda derecha y artífice del gol del empate (1-1) ante el Atlético, el extremo aragonés fue sustituido en el descanso en San Mamés. Un cambio que respondió a cuestiones meramente tácticas tal y como explicó Coudet. «Son jugadores importantes que a veces no tienen su mejor día. No es un drama y así se lo digo a ellos. El lunes llegamos y reseteamos. Carlos no es importante para nosotros, es importantísimo», zanjó el entrenador argentino en Ibaia.

Yusi «Está en crecimiento y va a tener su opción de jugar»

El lateral izquierdo de 19 años, una de las grandes apuestas del verano del Alavés tras pagar 3 millones de euros al Real Madrid, apenas ha disputado el tiempo añadido en la primera jornada frente al Levante. El cuerpo técnico está mimando y midiendo los pasos para la entrada en el equipo de un Yusi con cuyo trabajo está «contento» Coudet.

Ampliar

«Está teniendo un gran crecimiento. No ha jugado hasta ahora pero, por cómo está evolucionando y entrenando, en cualquier momento lo vamos a necesitar y a va a tener la opción de jugar», confesó el argentino, que puso en valor a Diarra: «Es muy rápido y en los partidos que ha jugado ha tenido dos duelos difíciles ante Iñaki Williams y Giuliano Simeone y no ha perdido muchos. Encima le pedimos que sea profundo, que llegue, ataque y ganemos altura como también le solicitamos a Parada. En estos duelos con jugadores de mucha velocidad he preferido a Moussa en el lateral izquierdo».

Marino, Toni Martínez y Boyé «Los tres delanteros jugaron bien en San Mamés»

En el derbi, Coudet apostó de inicio por Mariano y en la segunda mitad introdujo al mismo tiempo a Boyé y Toni Martínez, cambiando su esquema. Una posibilidad, la de jugar con dos puntas, que «siempre se plantea» y más viendo su rendimiento en Bilbao. «Tras la lesión, Boyé llevaba pocos días entrenando y entró muy bien en la segunda parte.También Toni. Y Mariano estaba haciendo un buen partido pero estaba al límite con la tarjeta y lo tuvimos que cambiar. Los tres están compitiendo, quieren ser protagonistas y es bueno», valoró el preparador.

Competencia «Pacheco lo hizo bien, pero Tenaglia está bien ahí»

Coudet destacó la «competencia interna» del equipo. «Es buena, exigente y eleva el nivel individual», detalló el técnico que analizó algunos casos concretos: «Al igual que en la delantera nos pasa lo mismo en la media y atrás, donde los jugadores van evolucionando y creciendo. Pacheco lo hizo bien ante el Athletic pero Tenaglia está bien ahí. Benavídez ya se ha recuperado y está para jugar, Guevara no salió en el último partido pero está ahí... Si vamos a los casos individuales, que no me gusta, voy a mencionar a todos porque el equipo está bien, pero ninguno puede aflojar».

Polivalencia «Tenemos jugadores de nivel en todas las zonas»

En las primeras cuatro jornadas, el entrenador argentino apenas ha movido su once en dos posiciones –lateral izquierdo y delantero centro–. Sin embargo, la alineación ante el Sevilla podría tener novedades. Y más tras el exitoso experimento frente al Athletic de la segunda parte con dos puntas y cuatro medios puros. «Tenemos jugadores de nivel en casi todas las zonas pero, lamentablemente, sólo empiezan once», dijo el Chacho que desgranó cómo trabaja con unos jugadores que se «adaptan a diferentes posiciones». «Intentamos que se mezclen y ocupen distintas demarcaciones para que se entiendan juntos y podamos ir modificando el dibujo, teniendo variantes antes o durante el partido», sentenció.