Coudet: «Carlos Vicente no es importante, es importantísimo para nosotros»

La victoria en el derbi en San Mamés no ha hecho que el Deportivo Alavés levante «los pies del suelo», tal y como ha ... confesado en la previa Eduardo Coudet antes de medirse este sábado (18.30 horas) al Sevilla. «Estamos trabajando muy bien, sabiendo que tenemos que pensar en el próximo partido. Dimos una gran alegría a la afición pero estamos enfocados en el siguiente encuentro y no nos desviamos. Tenemos muchas ganas de jugar en Mendizorroza y regalar otro triunfo a la afición», ha explicado este jueves el entrenador argentino, «muy tranquilo» ante el gran inicio albiazul.

Los siete puntos en las primeras cuatro jornadas han dado calma a un equipo que tendrá a todos disponibles frente al Sevilla, incluido al recuperado Benavídez. Un partido frente a los de Almeyda, un «entrenador que lo ha hecho bien en todos los sitios en los que ha estado» según el Chacho, que será «muy físico». «El equipo quiere ir a por más. Siempre hay margen para mejorar y seguir trabajando en conocernos. Queremos sostener una idea sin importar el rival. Mucha gente se ha integrado en las últimas semanas y no ha podido participar tanto. Eso será cuestión de tiempo», ha destacado.

Frente a un horizonte con tres partidos en siete días (Sevilla, Getafe y Mallorca) Coudet no ha querido desvelar si hará rotaciones frente a los andaluces. «Vamos a necesitar a todos. Soy reiterativo, pero el que es titular no siempre es el jugador más importante. En esta 'seguidilla' vamos a necesitar a todos», ha incidido el Chacho, que ha asegurado que jugar con dos puntas, como en la segunda parte ante el Athletic, es una opción que «siempre se plantea». «Lo vamos viendo en base al rival y a los momentos de los jugadores. En Bilbao, Boyé llevaba pocos días y entró muy bien. Toni también y Mariano lo estaba haciendo bien pero estaba al límite con la tarjeta y lo tuvimos que cambiar», ha apuntado el Chacho.

Carlos Vicente y Yusi

Después de utilizar 22 jugadores en las primeras cuatro jornadas, Coudet está satisfecho con el rendimiento de su plantilla, en la que piezas fichadas en el final del mercado como Denis, Boyé o Pacheco están empezando a pisar el césped. «La competencia interna es buena, exigente y eleva el nivel individual. Podemos ir modificando el dibujo o el lugar de algunos futbolistas, pero tenemos jugadores que se adaptan a distintas posiciones. Los cambios pueden ser de inicio o durante el partido. Tenemos jugadores en casi todas las zonas de nivel. Lamentablemente sólo inician once y alguien a va quedar fuera», ha detallado.

El Chacho ha puesto en valor el rendimiento de Diarra y la evolución de Yusi: «Ha tenido duelos difíciles con Williams y Simeone y no ha perdido muchos. Encima le pedimos que sea profundo, llegue, trabaje... También a Parada. He preferido en estos partidos a Moussa pero Yusi está teniendo un gran crecimiento. Más allá de que no está jugando está mejorando, evolucionando y seguramente en cualquier momento va a tener la posibilidad». Coudet también ha destacado el gran nivel que dio Pacheco en su debut pero «Tenaglia viene jugando muy bien». Además, ha explicado que el cambio de Carlos Vicente fue por una decisión táctica. «A veces los jugadores no tienen su tarde. Llegamos al lunes y reseteamos. Carlos no es importante, es importantísimo para nosotros», ha sentenciado.