Coudet, durante el partido en San Mamés. EFE
Deportivo Alavés

Coudet: «Carlos Vicente no es importante, es importantísimo para nosotros»

«Queremos ir a por más y los vamos a necesitar a todos», destaca un entrenador argentino que no descarta introducir modificaciones frente al Sevilla

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:32

La victoria en el derbi en San Mamés no ha hecho que el Deportivo Alavés levante «los pies del suelo», tal y como ha ... confesado en la previa Eduardo Coudet antes de medirse este sábado (18.30 horas) al Sevilla. «Estamos trabajando muy bien, sabiendo que tenemos que pensar en el próximo partido. Dimos una gran alegría a la afición pero estamos enfocados en el siguiente encuentro y no nos desviamos. Tenemos muchas ganas de jugar en Mendizorroza y regalar otro triunfo a la afición», ha explicado este jueves el entrenador argentino, «muy tranquilo» ante el gran inicio albiazul.

