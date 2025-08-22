El enfado de Coudet en la pausa de hidratación: «No habéis acelerado una vez para robar»
Visiblemente enfadado, Coudet ha aprovechado la pausa de hidratación del Betis-Alavés para tratar de reconducir el rumbo del equipo que ha aquejado el mazazo del tanto de Lo Celso en el minuto 15. Con ventaja en el marcador, el conjunto verdiblanco ha conseguido inclinar la balanza, aproximándose con más peligro a la meta de Sivera. Durante la breve charla, el entrenador argentino ha exigido más intensidad a los suyos y calma con el balón, los ingredientes con los que se impusieron al Levante.
«En los duelos tenéis que acelerar, no habéis acelerado una vez para robar», les ha recriminado con vehemencia. «Ajustad y sed un poco más agresivos». El entrenador argentino no quiere que sus jugadores dejen espacio, ni tiempo a los béticos para poder hacer más daño. «Si les dejamos, juegan todo bien. Nos van a meter todas las pelotas de gol», ha advertido.
Coudet pide afilar ese colmillo para recuperar el control del partido y, a partir de ahí, empezar a construir las acciones. «Una vez recuperamos, empecemos a sumar. Dos toques, moved y moved. Si no hay pelota de gol no centréis, seguimos jugando», ha indicado para evitar que, fruto de las precipitaciones, los albiazules entreguen el balón al Betis. «Vamos a juntar, vamos a hablarnos. Vamos carajo», ha concluido.
