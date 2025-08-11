Coudet moldea un Alavés incompleto

Se acabaron las pruebas. En cinco días, el Deportivo Alavés saltará al césped de Mendizorroza para medirse al Levante en el arranque de la temporada ... en Primera. Kilómetro cero del curso albiazul y punto y final a una intensa pretemporada de cinco semanas en la que el cuerpo técnico que lidera Eduardo Coudet ha trabajado en profundizar en su idea futbolística y en fortalecer las piernas de sus jugadores para llevarla a cabo. Más de un mes de trabajo a alta intensidad física, cargado de dobles sesiones y aderezado con cinco amistosos, en los que se han visto algunos detalles de lo que el entrenador argentino quiere que sea el Alavés de la campaña 2025-26.

«Hemos mostrado una versión más reconocible de lo que hemos ido trabajando y poco a poco se va a ir viendo más el estilo del Chacho», señaló Ander Guevara tras el empate (0-0) en Ipurua. Un método que pone en limpio Carles Aleñá: «Queremos tener el balón, descansar con él y luego hacer daño en ataque con la posesión. Y cuando se pierda, ser agresivos. Nos dio resultado el año pasado, además de las porterías a cero y ser contundentes atrás».

Un camino hacia un equipo más «combinativo», según desea el Chacho, que no pierda las señas de identidad de la presión y del ritmo –en la temporada 2024-25 corrieron, de media por partido, 110 kilómetros y este verano se han machacado para subir hasta 115–. Un objetivo a medio plazo para el que Coudet ha exprimido sus cinco ensayos. Unos amistosos en los que el Alavés ha tenido las piernas 'pesadas' por el esfuerzo, lo que ha restado fluidez en el toque y en la elaboración del juego a un equipo que ha pecado de falta de gol. Ha marcado apenas tres tantos en cinco choques. Por contra, sólo ha recibido tres.

«El Chacho está buscando el equilibrio entre las cargas de trabajo y el ir perfilando lo que pueda ser una idea inicial de equipo», detalló Sergio Fernández. Y mientras el mercado continúa abierto, con el club centrado en fichar, si no hay salidas, un central, un extremo y un delantero, el entrenador argentino ha moldeado su bloque. Los minutos que han disfrutado los futbolistas alavesistas en los cinco amistosos frente a Athletic (1-0), Castellón (2-1), Girona (1-0), Huesca (0-1) y Eibar (0-0) otorgan ciertas pistas de lo que será el arranque con el 1-4-2-3-1 de nuevo como esqueleto.

Minutos en la pretemporada 1 Facundo Garcés: 316 minutos 2 Antonio Sivera: 315 minutos 3 Jonny Otto: 306 minutos 4 Víctor Parada: 298 minutos 5 Jon Guridi: 291 minutos 6 Antonio Blanco: 284 minutos 7 Carlos Vicente: 275 minutos 8 Nahuel Tenaglia: 270 minutos 9 Carles Aleñá: 261 minutos 10 Mariano Díaz: 234 minutos 11 Pablo Ibáñez: 226 minutos 12 Ander Guevara: 224 minutos 13 Toni Martínez: 196 minutos 14 Yusi Enríquez: 189 minutos 15 Carlos Benavídez: 168 minutos 16 Lander Pinillos: 159 minutos 17 Raúl Fernández: 135 minutos 18 Hugo Novoa: 118 minutos 19 Abde Rebbach: 116 minutos 20 Moussa Diarra: 107 minutos 21 Nikola Maras: 106 minutos 22 Calebe Gonçalves: 104 minutos

Facundo Garcés, con 316 minutos, ha sido el más utilizado por delante de Antonio Sivera (315) y Jonny Otto (306). Son los únicos que han pasado de los 300, reflejo de su rol principal. El argentino, sólido en el epílogo del curso pasado, es el líder de la zaga albiazul. Y más tras la marcha de Mouriño al Villarreal. El portero es el capitán e intocable –Raúl Fernández sólo ha tenido 135 minutos y Adrián Rodríguez no se ha vestido de corto– y el gallego, gracias a una polivalencia que le ha llevado a ocupar principalmente el lateral izquierdo, ha sido el fichaje con más protagonismo.

Sin embargo, la pujanza de Yusi (189 minutos y 90 en Ipurua) hace que su puesto en el once ante el Levante esté en cuarentena, ya que Nahuel Tenaglia (270) es indiscutible en el carril diestro de una zaga en la que la Víctor Parada (298) se ha destapado como la pareja de Garcés. El madrileño, recién renovado hasta 2029 y cuarto jugador con más rodaje, ha tomado la delantera en el minutaje a Diarra (107), ausente tras ser operado de las muelas del juicio en los últimos tres amistosos. Los problemas físicos de Hugo Novoa (118 minutos) y el rol residual (106) de un Maras en la rampa de salida reducen el casting de la defensa. Entre Tenaglia, Garcés, Parada, Jonny y Yusi saldrán los cuatro zagueros que serán titulares ante el Levante, aunque todavía faltan piezas por llegar.

Unos metros más adelante, en el medio campo, Antonio Blanco (284 minutos) en el doble pivote, Carlos Vicente (275) en la derecha, Guridi (291) en la mediapunta y Aleñá (261) en la izquierda son inamovibles. El cordobés, el aragonés y el guipuzcoano han sido titulares en los cinco ensayos, lo mismo que Garcés y Jonny. La batalla está por ver quién acompañará a Blanco. Pablo Ibáñez (226 minutos) ha estado en el once en tres amistosos, aunque Guevara (224) fue titular ante el Eibar a buen nivel. Entre el ex de Osasuna –primera de las siete incorporaciones del verano– y el vitoriano está la pugna, toda vez que Carlos Benavídez (168) ha tenido menos tiempo de juego.

Mariano y Toni Martínez

En los costados, Vicente y Aleñá no tienen competencia. De hecho, el más empleado entre sus alternativas ha sido el canterano Lander Pinillos (159 minutos) por delante de Abde Rebbach, que a pesar de sus eléctricos 116 minutos el club estudia darle salida, y de un Calebe Gonçalves que, aunque ha dejado destellos, ha sido el menos utilizado (104) sumergido en su periodo de adaptación. Variantes en unas bandas en las que «la profundidad nos la van a proporcionar los laterales y no los extremos» según explicó Sergio Fernández. Un plan que todavía no está del todo engrasado.

La delantera albiazul ha cambiado por completo en su fisionomía en el último mes. El traspaso de Joaquín Panichelli al Estrasburgo en julio y la cesión de Asier Villalibre al Racing el pasado fin de semana han dejado, por ahora, a Toni Martínez y a Mariano Díaz como puntas de lanza albiazules. El murciano, titular en cuatro de cinco amistosos, ha acumulado 196 minutos, menos que el atacante hispano-dominicano, que es el '9' con más protagonismo de la pretemporada (234). Coudet apostó por él a pesar de que hasta hace unos días no era jugador babazorro. Y el ex del Real Madrid respondió con dos goles al Castellón, que le sirvieron para ser el 'pichichi' del verano del Alavés. Entre ambos estará el '9' que salte el sábado a Mendizorroza contra la zaga del Levante.