Coudet agita el árbol en la defensa del Alavés

Eduardo Coudet tiene perfilado el equipo que el próximo sábado (17.00 horas) saltará a Mendizorroza para abrir la temporada ante el Levante. En quinto ... y último ensayo en Ipurua constató que, de medio campo hacia delante, casi todas las piezas están colocadas en el tablero del entrenador argentino. El acompañante de Antonio Blanco –Ander Guevara fue titular ante el Eibar mientras que Pablo Ibáñez disputó la última media hora– y el '9' –Toni Martínez saltó de inicio tras recuperarse de su golpe mientras Mariano jugó los últimos 30 minutos– son las dos posiciones que más están en el aire a excepción de la defensa, donde el preparador volvió a agitar el árbol.

La marcha de Santiago Mouriño al Villarreal ha abierto un hueco en su muro que el Chacho ha llenado hasta ahora con el polivalente Víctor Parada como central zurdo junto a Facundo Garcés. Por tercer encuentro consecutivo desde la marcha del uruguayo, el argentino y el madrileño –renovado hasta 2029– fueron la pareja titular. Más allá de algún fallo en la salida de balón, ambos futbolistas se mostraron seguros y rápidos en el corte. Y en el descanso, a diferencia del duelo frente al Huesca en el que Parada y Garcés disputaron los 90 minutos, Coudet los sustituyó para probar a Nahuel Tenaglia como central junto a Nikola Maras, que busca su salida en este mercado.

El entrenador babazorro no quiso correr ningún riesgo con ninguno de ellos a siete días del estreno liguero frente al Levante. Insistió en la dupla Garcés-Parada en el eje de la zaga mientras que reformuló los laterales. Coudet dosificó esfuerzos tras una exigente pretemporada y dejó por primera vez en el banquillo a Tenaglia, reubicó a Jonny Otto en la derecha –sustituido por Hugo Novoa en el descanso– y colocó a Yusi en la izquierda. Una modificación que hizo que los albiazules tuvieran mayor presencia y recorrido por la banda izquierda, donde actuó por tercer amistoso consecutivo tras su regreso Carles Aleñá como 'extremo'. Una disposición en la línea de lo explicado por Sergio Fernández a mediados de julio. «La profundidad nos la van a proporcionar los laterales y no los extremos», sintetizó el director deportivo. La presencia de Yusi como lateral izquierdo durante los 90 minutos en Ipurua estiró al equipo en el plano ofensivo como ya hiciera en la segunda mitad frente al Huesca.

El despliegue de Yusi permitió que Aleñá pudiera participar más en la construcción del juego

«¡Volá Yusi!», reclamó una y otra vez el Chacho al exjugador del Real Madrid. En un Alavés en el que la presencia de Carlos Vicente en la derecha y Aleñá en la izquierda hace que la composición del bloque sea asimétrica, inclinando el juego hacia la diestra, el desempeño de Yusi hizo que las opciones ofensivas se multiplicaran. «Me considero un jugador ofensivo al que le gusta llegar. Pero tengo compromiso defensivo y ayudaré al equipo en lo que sea necesario», avisó en su puesta de largo el internacional por Marruecos.

A pesar de que no llegó a línea de fondo tanto como quisiera y que tuvo que emplearse a fondo en defensa con Corpas y Cubero, Yusi se desplegó por el carril para abrir el campo y dar más opciones a sus compañeros. Un rendimiento que hizo que Aleñá fuera más al centro y tejiera pases junto a Jon Guridi, Guevara y Blanco, lo que aumentó el flujo del juego, sabedor el catalán de que en la izquierda tenía un jugador que le doblaba.

Dos extremos puros

En la segunda parte y durante 15 minutos, Coudet colocó sobre el césped a dos jugadores de banda puros. Carlos Vicente abrió el campo por la derecha y en la izquierda actuó un incisivo Abde Rebbach. El argelino, cuyo futuro en el club está en el aire, encaró y buscó a su par una y otra vez. Fue un elemento de desborde adicional que desahogó a los vitorianos, que buscaron percutir más por los extremos. Una novedad en los planteamientos del Chacho, que sigue definiendo su plan.