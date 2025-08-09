El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet da instrucciones a Yusi en Ipurua. FACTORÍA9

Coudet agita el árbol en la defensa del Alavés

Yusi juega todo el duelo de lateral izquierdo, Tenaglia completa 45 minutos de central y el Chacho da continuidad a la pareja Garcés-Parada

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:02

Eduardo Coudet tiene perfilado el equipo que el próximo sábado (17.00 horas) saltará a Mendizorroza para abrir la temporada ante el Levante. En quinto ... y último ensayo en Ipurua constató que, de medio campo hacia delante, casi todas las piezas están colocadas en el tablero del entrenador argentino. El acompañante de Antonio Blanco –Ander Guevara fue titular ante el Eibar mientras que Pablo Ibáñez disputó la última media hora– y el '9' –Toni Martínez saltó de inicio tras recuperarse de su golpe mientras Mariano jugó los últimos 30 minutos– son las dos posiciones que más están en el aire a excepción de la defensa, donde el preparador volvió a agitar el árbol.

