Eibar 0-0 Alavés

Un Alavés más reconocible, pero falto de gol

Los albiazules recuperan ante el Eibar el control del juego que les ha lastrado en los anteriores amistosos de pretemporada y reafirman en el último ensayo que este año el equipo morderá más arriba al rival

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:57

Se terminaron las horas en el laboratorio táctico, los maratones físicos y las pruebas en los cinco amistosos. Apartir de ahora el fuego será real, ... con el Levante (sábado, 17.00 horas) como primer rival en el campo de batallas. Un duelo que el Alavés afronta con la confianza reforzada para apretar el gatillo. En el simulacro de este sábado ante el Eibar, una especie de carta de presentación, se vio un equipo más reconocible. Ya sin la pesada 'mochila' de los entrenamientos, los albiazules demostraron que este año han afilado el colmillo para morder al rival en la presión. Pero sobre todo, Coudet ha conseguido trazar en la pizarra la fórmula para hacerse dueños del juego con rápidas triangulaciones, esa carencia que había lastrado al equipo durante la pretemporada. Faltó nuevamente el gol, esa tarea pendiente de la que depende el equipo para despegar.

