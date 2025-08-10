Adrián Rodríguez apunta al Zaragoza como cedido

Adrián Rodríguez (Palma de Mallorca, 2000) apunta a salir del Deportivo Alavés antes de que arranque la temporada el próximo sábado (17.00 horas) frente ... al Levante en Mendizorroza. El portero de 24 años (cumplirá 25 en diciembre) está cerca de poner rumbo al Zaragoza como cedido para reforzar la meta del conjunto aragonés.

Adrián, con contrato hasta 2027, no ha disputado ni un minuto en los cinco encuentros de pretemporada de los albiazules. Eduardo Coudet ha utilizado a Antonio Sivera (315 minutos) y Raúl Fernández (135) en un verano en el que Jesús Owono puso rumbo a préstamo al Andorra tras renovar hasta 2029. Una revolución completa en la portería babazorra que se culminaría con la marcha del cancerbero internacional con Argentina en las categorías inferiores al Zaragoza.

La temporada pasada, Adrián se estrenó con el primer equipo albiazul en Primera División. Los problemas físicos de Sivera y Owono llevaron al mallorquín a disputar la última media hora del triunfo (1-0) ante el Villarreal y a ser titular en el empate (2-2) en Las Palmas. Sin embargo, en esta pretemporada, el ex del Real Madrid, que llegó a Ibaia en 2020, no se ha vestido de corto. Y el Zaragoza, en el que el director deportivo Txema Indias busca dos guardametas, ha optado porque uno de ellos sea Adrián, acelerando las negocaciones con el Alavés para dar forma a su cesión.

El adiós del canterano dejaría a Sivera y a Raúl como los dos guardametas del primer equipo, con Grégoire Świderski, portero francés pero internacional canadiense de 19 años del Alavés B, como alternativa. El ex del Girondins de Burdeos arrancó la pretemporada a las órdenes de Coudet y tiene contrato hasta 2027.