El Chacho deja en el banquillo a Carlos Vicente ante el Elche

Jon Prada Domingo, 5 de octubre 2025, 12:59 | Actualizado 13:19h. Comenta Compartir

Sorpresa en la alineación del Deportivo Alavés para medirse al Elche este domingo en Mendizorroza. Eduardo Coudet ha apostado por dejar a Carlos Vicente en el banquillo. El extremo aragonés, titular en las siete jornadas anteriores en la banda derecha (536 minutos) y máximo realizador albiazul con dos goles, empezará como suplente ante los ilicitanos. El brasileño Calebe saldrá de inicio en el costado diestro de un once en el que el Chacho introduce otras dos novedades respecto al equipo que perdió (1-0) en Mallorca.

Toni Martínez, que comparte punta de ataque junto a Boyé, y Yusi, que ocupa el lateral izquierdo de una defensa en la que se consolida la pareja Tenaglia-Pacheco tras la sanción a Garcés, son los otros cambios en la alineación del entrenador argentino. El delantero murciano, tocado en el hombro derecho durante toda la semana, se ha recuperado a tiempo para ser titular frente al Elche. Su presencia modifica el esquema de Coudet, que opta por el 1-4-4-2 con Toni Martínez y Boyé, que se mide a su exequipo, arriba.

Con Sivera bajo palos, la defensa estará conformada por Jonny en el lateral derecho y Yusi en el izquierdo. El internacional marroquí le gana la partida a Parada y sale por segunda vez de titular después de hacerlo en Getafe. Será la primera vez que el ex del Real Madrid, que sigue creciendo en el equipo, sale de inicio en Mendizorroza. Los centrales serán Tenaglia y Garcés, los únicos disponibles tras la sanción a Garcés y la lesión de Diarra, ya que Maras no cuenta para Coudet.

En el medio campo, el doble pivote formado por Pablo Ibáñez y Blanco sigue afianzándose. La banda derecha, con Carlos Vicente en el banquillo, será para Calebe, que ya fue titular en el Coliseum aunque tuvo que retirarse lesionado por un 'bocadillo' en la pierna en el descanso. Nueva oportunidad para el brasileño, irregular hasta ahora. La izquierda continúa siendo para Abde, que repite titularidad por tercera jornada seguida. El argelino, único perfil de extremo por la zurda, se afianza en ese costado, terminando con la asimetría de colocar a un mediapunta (Aleñá) en la banda por la que optó Coudet en los primeros cinco partidos.

La figura del '10' desaparece de la alineación albiazul ante el Elche. Guridi (tercer encuentro consecutivo en el banquillo), Aleñá y Denis Suárez tendrán que esperar a su oportunidad en el banquillo. El Chacho apuesta por dos puntas (Toni Martínez y Boyé) para hacer un juego más directo ante un Elche que monopoliza la posesión. Un plan que intentará llevar a cabo, de inicio, sin Carlos Vicente, el futbolista más vertical del equipo. Una propuesta para terminar con la mala racha de un punto en las últimas tres jornadas y lograr un triunfo clave en Mendizorroza antes del parón.

Temas

Carlos Vicente