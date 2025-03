Carlos Vicente deja de ser intocable

Jon Prada Martes, 1 de abril 2025, 00:19 Comenta Compartir

A las 17.15 horas del pasado sábado, el Deportivo Alavés comunicó la alineación para el partido ante el Rayo Vallecano. Al observarla, la sorpresa ... se hizo patente entre las personas que poblaban los aledaños de Mendizorroza al no ver en ella a Carlos Vicente y sí a Pau Cabanes. «Lo que intento es ayudarle a que recupere el nivel que nos ha mostrado a todos. Y eso le está costando. Me encantaría decir que no le tengo que 'tocar' pero, a veces, al jugador le viene bien salir. Me parece una situación normal, no va contra él», explicó tras la última derrota Eduardo Coudet, quien incidió en el irregular rendimiento del aragonés como causa de sus últimas suplencias.

El extremo vio la primera parte en el banquillo y salió en el descanso con 0-1. Lo intentó por la derecha pero no pudo cambiar el signo de un partido que terminó en otro resbalón y en un nuevo mazazo en Mendizorroza en la carrera por la permanencia. Una situación impensable en el inicio de la temporada que ya no resulta tan novedosa en el último mes y medio. Su rol actual contrasta sobremanera con el que tenía en septiembre. «En mi cabeza, cuando empezó la semana, estaba que Carlos descansase. Pero es que le he visto a tal nivel... Cuando un jugador está así no hay que quitarlo», apuntó entonces Luis García sobre un Vicente que arrancó la campaña como un cohete. A su velocidad y desborde constante le sumó dos goles –Las Palmas y Sevilla– en las primeras seis jornadas que dieron continuidad a los dos tantos con los que cerró el curso 2023-24. En este escenario, el aragonés fue intocable en la banda derecha para el técnico madrileño primero y para el Chacho después. Fue titular en 23 de las primeras 24 jornadas –únicamente descansó en el Bernabéu por decisión técnica– y acumuló tres goles y tres asistencias en ese período. Sin embargo, todo cambió en la derrota (0-1) ante el Espanyol. En el descanso de aquel duelo, Coudet decidió sustituir a Vicente al no verle «cómodo». Ampliar «No estaba bien, no era su día. No hay que hacer un drama», detalló el técnico argentino. Y desde entonces, su protagonismo ha menguado, e incluso ha llegado a ser suplente en los últimos dos partidos en Mendizorroza frente al Villarreal y el Rayo. Además, fue el primer cambio ante Espanyol y Las Palmas, cuando en los primeros 24 partidos ligueros nunca había sido sustituido antes del 76. Ha pasado de jugar, de media, 88 minutos por encuentro en los primeros 24 actos a 51 en los últimos cinco. Un cambio radical. «Los jugadores son personas a las que les pasan cosas. Las temporadas son muy largas», repite un Coudet que apuesta públicamente, una y otra vez, por «recuperar» la «mejor versión» de Vicente, «ayudándole y acompañándole». «Es un jugador importante y determinante. Puede ser que no esté siendo tan decisivo en alguna jugada pero lo necesitamos», avisó en la previa ante el Villarreal. Pero en aquel partido le dejó en el banquillo como ante el Rayo. En su lugar, apostó por un Cabanes que no le ha mejorado. «Lo que intento es ayudarle a Carlos a que recupere el nivel que nos ha mostrado a todos. Y eso le está costando» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés «Carlos sigue siendo un jugador importantísimo. Lo bueno es que el entrenador tenga futbolistas a su disposición para luchar por el puesto», detalló Sergio Fernández, quien subrayó la «competitividad» como elemento para explicar su pérdida de minutos. Al observar los fríos números, el desempeño de Vicente ha sufrido un retroceso respecto al inicio. El aragonés de 25 años lleva nueve jornadas sin producir un gol de forma directa. Desde la victoria (1-3) en el Villamarín del 18 de enero, cuando dio dos asistencias a Kike García, no fabrica un tanto en Liga. 15 Partidos Ha disputado Carlos Vicente a las órdenes de Coudet 51 Minutos Por partido acumula el aragonés en las últimas cinco jornadas. En las primeras 24, 88 A pesar de ello, su capacidad de generar peligro y su entrega hacen que sea siempre útil en el césped, donde ha rendido hasta de carrilero o de lateral como en Balaídos y en Mestalla. Y más en un bloque que sufre en la batalla por la salvación. Ninguno de sus potenciales sustitutos en la derecha –Luka Romero primero y Cabanes ahora– le han superado en rendimiento hasta la fecha. «Intento ser lo más regular posible. Soy muy exigente conmigo mismo», asumió antes de ir a Montjuic un Carlos Vicente que sabe que ha podido tener altibajos aunque ha tratado de mantener su intensidad en el trabajo diario en Ibaia. Mercado y estilo En enero de 2024, el Alavés pagó los 600.000 euros de la cláusula del aragonés al Racing de Ferrol para llevarle a Mendizorroza con un contrato hasta 2027. Un acierto rotundo, ya que desde que llegó se asentó en el once y causó estragos en los rivales. Un subidón que no pasó inadvertido. En la última ventana invernal, Vicente estuvo cotizadísimo. El club recibió «varias ofertas», según confesó Sergio Fernández, que fueron desestimadas, al remitirse a una cifra cercana a los 20 millones de euros de su cláusula como única vía para su salida. Celta y Ajax, además de otros equipos de LaLiga y del extranjero, le tantearon sin éxito. Ampliar En este contexto, el propio Coudet aludió al agitado mercado como un elemento distorsionador para un Vicente que se mantuvo tranquilo y centrado en el día a día y en adaptarse al estilo del argentino, más asociativo que en la anterior etapa. El mejor ejemplo de este cambio en la pizarra es el rol de Aleñá, un mediapunta que hasta ahora ha actuado en la banda izquierda, con tendencia a caer hacia el centro para juntarse con Jordán y el resto de centrocampistas en busca de control. Un plan en el que la verticalidad del aragonés es valiosa pero no liga de forma tan natural, aunque el Chacho considera a Vicente un futbolista «determinante» para lograr la permanencia. Es el único que ha estado en el césped en sus 15 partidos al frente del Alavés. Un valor seguro.

