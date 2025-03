Coudet: «No me quiero ir ni quiero que me echen, pero es parte de este trabajo»

Jon Aroca Sábado, 29 de marzo 2025, 21:34 Comenta Compartir

El Chacho Coudet ha reconocido el paso atrás dado por su equipo en un partido con algunas buenas sensaciones en muchos momentos, pero con una condena clara. «Hemos cometido errores muy graves y los hemos pagado», ha resumido el técnico tras el encuentro. De nada ha valido lo demás. «Hasta el minuto 60 hemos dominado y tenido las mejores ocasiones», ha explicado.

Su análisis incluye varios momentos determinantes. «Lo del penalti nos golpea en un momento muy bueno y que anímicamente nos hubiera llegado a otro lugar», ha reconocido. Hasta entonces veía bien a su equipo. «En el primer tiempo nos podíamos haber ido ganando». Tras el descanso el escenario ha cambiado. «En el segundo tiempo, sobre todo al final, el equipo no ha sido nada claro. He puesto más gente ofensiva y eso nos rompe a nivel de estructura. El rival tenía las cosas muy claras y encontraba más espacios», ha analizado.

Esa falta de respuestas en el tramo final es lo que más inquieta al técnico. «Es la primera vez que al equipo en los minutos finales no lo he visto bien. No me ha gustado. No habíamos tenido minutos así y menos en casa. Siempre habíamos sostenido el bloque, la intención. Hemos cometido errores muy graves y los pagas. Más en la situación en la que estamos. Esos errores graves acaban siendo errores del rival», ha recalcado. En ese escenario, el argentino ha vuelto a asumir que pueda haber interrogantes sobre su futuro. «El entrenador siempre es responsable, No me quiero ir ni quiero que me echen. Pero es parte de este trabajo. No me queda más que empezar a preparar una semana buen y hacer un gran partido con el Girona», ha asumido.

A partir del análisis general ha entrado en algunas situaciones concretas. Primero, el gol encajado en el segundo minuto. Ahí se fijó, más que en las marcas del córner, en haber cedido un saque de esquina. «Podíamos haber resuelto también la jugada de otra manera, con una solución más simple. Los errores son conjuntos», ha explicado. De ahí, al penalti fallado. «Jordán es un gran chico, un gran profesional. Solo él puede explicar qué se le pasa por la cabeza a un jugador, por qué pateó así. No soy yo el que debe explicarlo. No quiero acusarlo, simplemente es parte de los errores graves», ha añadido. Además, ha hablado de la suplencia de Carlos Vicente. « Lo que uno intenta es ayudar, sobre todo a que Carlos recupere el nivel que nos ha mostrado a todos. Eso le esta costando. Me encantaría decir que no le tengo que tocar, pero a veces le sirve salir. Me parece una situación normal, no va contra él», ha justificado.

También ha reflexionado sobre los problemas del equipo en casa. Tras el paréntesis del Villarreal llegó otra derrota delicada. «Nos está costando mucho hacer goles en casa, no tanto generar situaciones», ha analizado. A partir de ahí, queda margen de mejora en muchos frentes. «Estamos en una situación difícil. La tensión no te permite tener soltura y pie para no ser tan directo e hilvanar jugadas mucho más largas. Dependíamos de nosotros y hoy no hemos sido capaces. Tenemos que mirar hacia adentro y corregir cosas», ha sentenciado.