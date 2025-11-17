El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Vicente, en el Bernabéu con la NFL. INSTAGRAM

Carlos Vicente cumple su «sueño» de vivir en persona la NFL

El extremo del Alavés estuvo en el Bernabéu presenciando el encuentro entre los Miami Dolphins y Washington Commanders

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:20

Carlos Vicente es un amante de la NFL. «Soy muy freaky. Veo un montón de cosas, me encanta. Comparto el gusto con mi hermano (futbolista del Murcia) y hacemos algún 'Fantasy'. En el vestuario están muy a tope con el 'Fantasy' de fútbol y yo lo hago de la NFL», confesó en este periódico un Carlos Vicente que el domingo, aprovechando el parón de LaLiga en Primera División y del fin de semana libre que Eduardo Coudet le dio a la plantilla del Deportivo Alavés, viajó a Madrid para vivir en persona el estreno de la NFL en España.

«Me fascina y ahí estoy todos los domingos. Este año la NFL viene a Madrid y allí estaré», avisó el extremo aragonés hace unas semanas. Dicho y hecho. Vicente estuvo en el Santiago Bernabéu presenciando el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. «Los sueños se cumplen», escribió en sus redes sociales el '7' albiazul, que disfrutó en la grada del encuentro.

Con la icónica camiseta de los Dolphins del exjugador Dan Marino, Vicente presenció cómo el conjunto de Miami derrotó (16-13) al de Washington en un 'Madrid Game' que congregó a 78.610 espectadores en el Bernabéu.

Otros jugadores de LaLiga como Koke, Griezmann o Rüdiger y exfutbolistas como Zidane también vibraron con el show de la NFL, aderezado con la actuación de Bizarrap y Daddy Yankee en el descanso. Un espectáctulo que Carlos Vicente no se quiso perder.

