Kike García busca socios para el gol

La explosión goleadora de Kike García es una de las pocas buenas noticias del Deportivo Alavés a lo largo de unas últimas semanas marcadas ... por los resultados adversos en varios duelos directos. El delantero es el referente ofensivo de un equipo instalado en una preocupante carencia goleadora que no termina de abandonar. Más allá del paréntesis del choque contra el Leganés, saldado con un inusual frenesí anotador de ambos conjuntos, el bloque vitoriano se ha acostumbrado a irse de vacío. El último caso, su derrota en Mendizorroza ante el Espanyol en la que volvió a pecar de falta de puntería para llevarse un botín que, al menos en cuanto a generación de ocasiones, debió haber sido suyo.

Es la tendencia general de un bloque que ha dado bandazos en ataque a lo largo de todo el curso. Si bien nunca ha sido un equipo especialmente goleador, sí que ha logrado encadenar en algunas fases del campeonato varios partidos con buenas cifras tanto con Luis García como con Coudet. Es más, los primeros pasos del argentino en el banquillo de Mendizorroza parecieron anunciar un Deportivo Alavés más ofensivo que tendría que centrar sus esfuerzos, sobre todo, en proteger su portería antes que en romperse la cabeza para alcanzar la contraria. El paso de las semanas, sin embargo, ha devuelto al plantel vitoriano a la casilla de salida.

28 goles suma el Alavés esta temporada en Liga. Es el duodécimo en esa estadística

En eso ha tenido un impacto clave la falta de alternativas a Kike García. El veterano delantero ha marcado 10 de los 28 goles ligueros del equipo; es decir, más de un tercio de las dianas albiazules (35,7%) tienen la rúbrica de un ariete conquense camino de cuajar su mejor temporada anotadora en la élite. A sus 35 años está a solo dos de los doce que anotó en la 2020-2021 en las filas del Eibar, su techo en Primera. Nadie sostiene el nivel de una figura que ha sumado a su rendimiento ya solvente del curso pasado la puntería que entonces le faltó: apenas pudo marcar tres tantos en todo el campeonato. Esa situación de la delantera albiazul recuerda al monopolio que tuvo Joselu hace tres temporadas. No en vano, el ariete gallego anotó 14 de los 31 goles del equipo durante ese curso, saldado con descenso a Segunda.

El balance de sus otras dos alternativas en la delantera es mucho más discreto. Tres goles lleva Toni Martínez y uno ha marcado Asier Villalibre. Aunque ambos, eso sí, han gozado de menos minutos que el conquense (1.625), titular en la mayoría de encuentros desde el arranque del curso. Son más del doble que el murciano (752) y una cifra muy superior a los del de Gernika, que con 273 es uno de los jugadores menos utilizados de la plantilla.

Aunque en las últimas semanas ha gozado de mayor protagonismo, siempre ha sido como revulsivo en busca del gol del empate o la victoria y no desde el arranque. La última vez que empezó un choque fue en la séptima jornada ante el Real Madrid. Y su única diana llegó, también como titular, en la tercera frente a la Real Sociedad y de penalti. Lejos del nivel de protagonismo esperado cuando el club logró su regreso en propiedad el pasado verano.

Toni Martínez tampoco termina de romper el cascarón. Si bien sus primeros pasos como albiazules fueron más que prometedores con dos goles en sendos partidos al poco tiempo de pisar el césped, no ha logrado asentarse en el once y tampoco dar continuidad a esa puntería. Solo ha podido marcar un gol más, frente al Valladolid en Mendizorroza, y encadena desde entonces trece encuentros sin ver portería. Muchos de ellos los ha afrontado con un rol de recambio en las segundas partes. Aunque en los últimos encuentros la apuesta de Coudet por una doble delantera le ha beneficiado en cuanto a número de minutos. No, sin embargo, en lo que respecta a una cifra goleadora que sigue estancada.

La excepción de Jordán

Ante ese desequilibrio, la aportación de los jugadores del centro del campo también puede resultar valiosa. Ahí destacan los números de Joan Jordán. Es el único jugador que ha contribuido a marcar goles al margen de Kike García en más de dos meses, cuando Carlos Martín adelantó al Alavés ante el Valencia. El catalán, si bien llegó con la Liga ya empezada, ha alternado titularidades y suplencias y también ha atravesado una lesión, es el segundo máximo goleador del equipo. Suma cuatro goles, aunque dos de ellos los ha logrado desde el punto de penalti. Ahí es infalible. También la eficacia del equipo en esa faceta es muy notable: ha metido seis de sus siete lanzamientos ligueros desde los once metros. Solo falló Luka Romero contra Las Palmas, aunque no tuvo incidencia en un partido ya decidido (2-0).

El murciano no marca desde la jornada 10 y el de Gernika no lo hace desde la tercera

Un gol menos que Jordán suma Carlos Vicente, que comparte con Toni Martínez el tercer puesto en la clasificación de goleadores. Aunque es, con tres asistencias, el líder del equipo vitoriano en esa otra estadística. Tras ellos se encuentran tanto Guridi como Carlos Martín, autores de dos tantos cada uno. Con uno están Conechny, Benavídez, el propio Villalibre y Tenaglia. El argentino es el único defensa que ha visto portería este curso. Todos siguen el ritmo a un Kike García que sigue buscando socios para repartir la complicada tarea de ser el goleador del Deportivo Alavés.