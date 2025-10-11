El Alavés utilizará el parón para rearmarse en su idea y recuperar a los tocados

El Deportivo Alavés necesitaba una pausa. Después de tres partidos –Sevilla, Getafe y Mallorca– en siete días, saldados con un punto de nueve, la victoria ( ... 3-1) sobre el Elche fue un alivio para los vitorianos antes de adentrarse en un parón en el que rearmarse y descansar después de un intenso arranque liguero. «Era muy importante marcharnos con buenas sensaciones, confianza y recuperando la senda de la victoria. Estamos jugando bien, pero no estábamos consiguiendo los resultados que queríamos», reflexionó Toni Martínez.

El delantero murciano, que jugó ante el Elche lesionado en un hombro derecho del que continúa recuperándose mientras sigue entrenando con el equipo, es uno de los futbolistas albiazules a los que los 15 días sin fútbol –no se vestirán de corto hasta que salten a Mendizorroza para medirse al Valencia el lunes 20 de octubre (21.00 horas)– les permitirán superar sus problemas físicos. Calebe –tocado en el muslo de la pierna izquierda–, Diarra –molestias en el pie– y Mariano –dolencias musculares– son otros de los jugadores que esperan estar listos tras el parón.

Guridi, fuera en los últimos tres partidos por su reciente paternidad como explicó el Chacho, o Benavídez, recuperado pero que no se ha vestido de corto desde que se lesionara ante el Atlético el 30 de agosto, son otros futbolistas sin continuidad. Piezas a recuperar en un Alavés en el que Coudet ha alabado la «competencia interna» que les «va a hacer mejores». «Están parejos y a buen nivel, pero sólo pueden jugar once», repite un Chacho que quiere a todos 'enchufados'. Por ello, ha dado cuatro días de descanso a una plantilla que por su forma de presionar y de jugar se desgasta mucho en los partidos.

Después de una pretemporada cargada de dobles sesiones, el cuerpo técnico ha apostado por pulir su idea futbolística en este periodo sin encuentros. «El tiempo y el trabajo nos va a hacer mejores», afirmó Coudet, que espera llegar al duelo ante el Valencia con su bloque más ensamblado. La irrupción en las últimas fechas de Pacheco y Boyé –dos de los últimos tres fichajes– y de Yusi, que ha terminado de derribar la puerta del once, ejemplifican este plan que sigue en Ibaia con futbolistas como Denis Suárez, que está entrando de forma gradual en el equipo.

Coudet también quiere pulir los automatismos que han modificado su esquema recientemente. Los dos puntas han sido habituales en unas alineaciones en las que los extremos puros dan forma a un Alavés más simétrico que descansa en la complicidad de la dupla Tenaglia-Pacheco, en proceso de acoplamiento en el eje de la zaga. El shock por el castigo a Garcés golpeó a un grupo que se ha rehecho gracias a su fortaleza mental. «Somos una piña y así todo es mucho más fácil», sentenció Jonny.