Coudet da instrucciones durante el partido ante el Elche. EP

El Alavés utilizará el parón para rearmarse en su idea y recuperar a los tocados

Toni Martínez, Diarra, Calebe y Mariano aprovecharán los 15 días sin fútbol para completar su regreso al equipo

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:23

El Deportivo Alavés necesitaba una pausa. Después de tres partidos –Sevilla, Getafe y Mallorca– en siete días, saldados con un punto de nueve, la victoria ( ... 3-1) sobre el Elche fue un alivio para los vitorianos antes de adentrarse en un parón en el que rearmarse y descansar después de un intenso arranque liguero. «Era muy importante marcharnos con buenas sensaciones, confianza y recuperando la senda de la victoria. Estamos jugando bien, pero no estábamos consiguiendo los resultados que queríamos», reflexionó Toni Martínez.

