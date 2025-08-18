El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Parada debutó en Mendizorroza en el partido ante el Levanet. Efe

Alavés

La semana redonda de Parada

El defensa madrileño debutó en Mendizorroza con victoria, una semana después de renovar con el Alavés hasta 2029. «He cumplido mi sueño»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:38

Víctor Parada (Madrid, 2002) ha vivido una última semana redonda. El pasado sábado, 9 de agosto, firmó su renovación con el Alavés: seguirá como jugador ... albiazul hasta 2029. Y el sábado, siete días después de plantar su firma, Coudet le hizo jugar su primer partido en Mendizorroza: «Está capacitado», dijo el técnico. Tanto que le dio la titularidad en el triunfo ante el Levante. Una oportunidad que refuerza la confianza por un futbolista que aporta versatilidad al equipo al poder actuar como lateral o central. «He trabajado durante muchos años y al final los sueños se cumplen», confesó Parada.

