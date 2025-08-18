La semana redonda de Parada

Víctor Parada (Madrid, 2002) ha vivido una última semana redonda. El pasado sábado, 9 de agosto, firmó su renovación con el Alavés: seguirá como jugador ... albiazul hasta 2029. Y el sábado, siete días después de plantar su firma, Coudet le hizo jugar su primer partido en Mendizorroza: «Está capacitado», dijo el técnico. Tanto que le dio la titularidad en el triunfo ante el Levante. Una oportunidad que refuerza la confianza por un futbolista que aporta versatilidad al equipo al poder actuar como lateral o central. «He trabajado durante muchos años y al final los sueños se cumplen», confesó Parada.

La extensión del contrato refleja la apuesta del club en este futbolista formado en Ibaia. «Quiero seguir creciendo igual que he hecho hasta ahora desde que vine en juveniles», explicó en el acto de renovación. Sus actuaciones en el filial no pasaron desapercibidas en el club. En la temporada 2023-24 debutó con el primer equipo (12 de enero, en Sevilla). Sin embargo, tuvo que ir fuera en busca de minutos, esa 'mili' con la que curtirse como futbolista profesional.

Y la fórmula funcionó. El año pasado destacó como lateral en su cesión en el Mirandés. Unas actuaciones seguidas muy de cerca por la entidad albiazul, quien incluso sopesó recuperarle en el mercado invernal para reforzar un equipo que buscaba alejarse del descenso. «Seguramente el que se fue aún seguía siendo un niño a nivel deportivo y ha venido con mucha más experiencia y madurez. Con muchas más situaciones vividas que te hacen ganar en experiencia. He vuelto mucho más hecho, aún con más cosas por aprender, obviamente, pero con muchas experiencias vividas».

Concluida su etapa en Anduva se reincorporó al Alavés con su futuro en el aire. En la pretemporada se esforzó para reclamar una oportunidad. «Intento siempre darlo todo, hacerlo bien, tener la cabeza siempre bien puesta... Las cosas pueden salir mejor o peor, pero estaré satisfecho si lo he dado todo». Ante las salidas de Mouriño, Sedlar, Abqar y Pica, Coudet apostó por Parada como central de circunstancias. Aunque lejos de ser un parche, lo cierto es que sus actuaciones convencieron y se convirtió en una alternativa real.

Cuestión de ritmo

Con las pretemporadas se busca recuperar el ritmo, pero en su caso también sirvió para presentar sus credenciales. Una alternativa a la que recurrió el entrenador argentino en el primer partido liguero. Aunque esta vez le devolvió al lateral izquierdo, su hábitat natural. Por una razón de ritmo. «Lleva más tiempo entrenando con el equipo», argumentó Coudet, mientras que Yusi fue suplente. Parada, sin embargo, no le da importancia a la demarcación, sino a poder jugar para demostrar su valía.

Pese a que en algún lance mostró esa falta de experiencia en la élite que deberá ir ganando -de una mala entrega nació una ocasión granota-, se entregó en defensa y ataque. Algo que reconoció el Chacho en rueda de prensa, quien quiso «resaltar» la actuación del madrileño. «Ha vivido una situación especial, estuvo desde juveniles en el club», resaltó, como ejemplo de aportación de una cantera que debe ganar protagonismo.

Parada promete luchar por alargar su número de partidos en Primera. «Cuando te llega la oportunidad lo que quieres es cogerla y no soltarla nunca, estar aquí y defender esta camiseta el máximo tiempo posible», confesó. Una ambición que eleva el nivel del lateral izquierdo, donde convive con Yusi y Jonny Otto.