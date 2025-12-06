El Alavés tira de resistencia para volver al triunfo

El Deportivo Alavés necesitaba una tarde como ésta. Después de tres derrotas ligueras consecutivas, los vitorianos ahuyentaron sus fantasmas tirando de resistencia para doblegar (1- ... 0) a la Real Sociedad. Se llevaron el derbi en un encuentro en el que sudaron una victoria balsámica que les permite enderezar el rumbo.

Los guipuzcoanos avisaron por medio de Soler (paradón de Sivera) y Martín (palo) en una primera mitad en la que el Alavés fue sólido y académico. Con Abde como agitador, los albiazules tuvieron en Boyé su elemento de peligro. A partir del argentino surgieron las múltiples ocasiones de un Alavés que dominó a la Real. Sin embargo, el marcador lo desniveló el punto de penalti. Una mano de Elustondo revisada por el VAR otorgó a Boyé la posibilidad de marcar cuando ya se había terminado el primer acto. El delantero no falló poniendo por delante a los albiazules.

En el segundo tiempo, el Alavés salió en busca del segundo gol con Abde como estilete, pero no encontró el premio. La Real fue creciendo y embotellando a un equipo de Coudet que aguantó sus embestidas. Con Pacheco como muro y liderando a la zaga, los vitorianos sufrieron pero resistieron ante unos visitantes que tuvieron remates francos que no encontraron portería. El balón parado fue un suplicio para los albiazules. Pero los minutos pasaron y los babazorros alcanzaron la orilla. Una victoria que les da tranquilidad para los que viene y manda al limbo cualquier duda. Su derroche físico y su fútbol tuvieron, por fin, premio.